Похитители нефти из ХМАО с месторождения в ЯНАО отделались условным сроком

В Пуровском районе ЯНАО состоялся суд над похитителями нефти, которые установив врезку в нефтепровод пытались слить ее в цистерну автомобиля. Один из них проживает в ХМАО, другой в республике Ингушетия, оба отделались условным сроком, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Прокуратура Пуровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителей ХМАО и республики Ингушетия. Их признали виновными по статье „Покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из нефтепровода, в особо крупном размере“», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
Происшествие случилось в августе 2024 года на одном из месторождений Пуровского района. Злоумышленники прибыли на территорию, где через несанкционированную врезку в напорный нефтепровод, начали наполнять нефтью автоцистерну. Их действия прервали сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области. На момент задержания в цистерне находилось нефти на один миллион рублей.
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок три и 2,5 года условно. Приговор суда в законную силу не вступил.
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