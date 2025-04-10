Похитители нефти из ХМАО с месторождения в ЯНАО отделались условным сроком

В ЯНАО суд оставил на свободе похитителей нефти, задержанных ФСБ летом 2024 года
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Двое мужчин из ХМАО пытались украсть нефть в ЯНАО
Двое мужчин из ХМАО пытались украсть нефть в ЯНАО Фото:

В Пуровском районе ЯНАО состоялся суд над похитителями нефти, которые установив врезку в нефтепровод пытались слить ее в цистерну автомобиля. Один из них проживает в ХМАО, другой в республике Ингушетия, оба отделались условным сроком, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокуратура Пуровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителей ХМАО и республики Ингушетия. Их признали виновными по статье „Покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из нефтепровода, в особо крупном размере“», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. 

Происшествие случилось в августе 2024 года на одном из месторождений Пуровского района. Злоумышленники прибыли на территорию, где через несанкционированную врезку в напорный нефтепровод, начали наполнять нефтью автоцистерну. Их действия прервали сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области. На момент задержания в цистерне находилось нефти на один миллион рублей.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок три и 2,5 года условно. Приговор суда в законную силу не вступил. 

Ранее URA.RU рассказало как иностранцы повредили нефтяную скважину на кустовой площадке Западно-Суторминского месторождения. Из-за повреждения пришлось остановить работу скважины. 

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В Пуровском районе ЯНАО состоялся суд над похитителями нефти, которые установив врезку в нефтепровод пытались слить ее в цистерну автомобиля. Один из них проживает в ХМАО, другой в республике Ингушетия, оба отделались условным сроком, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратура Пуровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителей ХМАО и республики Ингушетия. Их признали виновными по статье „Покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из нефтепровода, в особо крупном размере“», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.  Происшествие случилось в августе 2024 года на одном из месторождений Пуровского района. Злоумышленники прибыли на территорию, где через несанкционированную врезку в напорный нефтепровод, начали наполнять нефтью автоцистерну. Их действия прервали сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области. На момент задержания в цистерне находилось нефти на один миллион рублей. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок три и 2,5 года условно. Приговор суда в законную силу не вступил.  Ранее URA.RU рассказало как иностранцы повредили нефтяную скважину на кустовой площадке Западно-Суторминского месторождения. Из-за повреждения пришлось остановить работу скважины. 
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