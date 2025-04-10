Мероприятия в честь празднования 9 Мая рассчитаны на два дня Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге к 9 Мая в Историческом сквере установят большую сцену в форме звезды. Об этом на заседании коллегии в мэрии рассказал начальник департамента культуры Илья Марков, передает корреспондент URA.RU.

«Главная сцена будет работать в этом году два дня — 8 и 9 мая. Она будет находиться в Историческом сквере на традиционном месте», — пояснил Марков. Также известно, что ожидается хедлайнер, но его имя пока не раскрывают.

Все праздничные мероприятия завершатся салютом. Его запустят над акваторией городского пруда. Кроме этого, планируется увеличить трибуны, которые устанавливают на площади 1905 года для просмотра парада Победы.

Так будет выглядеть сцена в этом году Фото: презентация проекта