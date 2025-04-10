ВСУ впервые использовали дрон вертолетного типа «Рамзай» для атаки на Подмосковье: карта СВО на 10 апреля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня ночью предприняли попытку атаковать город Наро-Фоминск в Подмосковье. Для этого они использовали беспилотник вертолетного типа «Рамзай» RZ-500, пишет telegram-канал Mash. По некоторым данным, противник применил этот тип дронов для удара по территории России впервые. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали. Ход военных действий и карта спецоперации на 10 апреля — в материале URA.RU.
Курское направление
В Курской области продолжается бои в последних двух удерживаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) пунктах — селе Горналь и хуторе Олешня. В селе Горналь противник держит оборону на высотах у Горнальского монастыря, а также у горы Фагор. В хуторе Олешня украинские солдаты пытаются провести ротацию и эвакуировать военных, однако им приходится нелегко под прицелом российских войск.
На данный момент российские военные проводят операции по зачистке территорий вблизи Гуево. Также в Курском приграничье расчетом FPV-дронов центра «Рубикон» был уничтожен противник и военная техника. Личный состав ВСУ и бронетехника ликвидирована экипажем вертолета Ми-35М. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Семь украинских БПЛА были сбиты в области за прошедшую ночь. Обошлось без пострадавших и разрушений объектов инфрастуктуры.
Луганское направление
Бойцы группировки войск «Запад» отчитались об уничтожении 21 пункта управления БПЛА и трех станций Starlink. Помимо этого в плен сдались трое солдат противника. Об пишет ТАСС, передавая слова начальника пресс-центра группировки Иван Бигма.
Также на данном направлении был уничтожен тяжелый беспилотник «Баба-яга», принадлежащий ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
Донецкое направление
Сообщается, что российская армия наступает в районе населенных пунктов Комар и Отрадное. Контроль над данным участком значительно усложняет логистику ВСУ в районе Богатыря, где российские войска также продолжают наступление, ведя боевые действия. Информация об этом опубликована в telegram-канал WarGonzo.
Помимо этого артиллеристам из группировки войск «Центр» удалось ликвидировать французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar. Также на краматорско-дружковском направлении ударами FPV-дронов были уничтожены два танка и два БМП ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Сумское направление
ВСУ предприняли попытку контратаки на позиции войск РФ в селе Басовка. Российским войскам не только удалось ее отбить, они уничтожили военных и технику противника. Информацию передает ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах.
Херсонское направление
Португальский средневысотный многоцелевой дрон Tekever был уничтожен расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска». ЗРПК находится на вооружении 18-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Днепр». Информацию об этом публикует ТАСС.
Белгородское направление
В районе Демидовки и Поповки украинские военные пытаются прорвать оборонительные рубежи, однако значительных успехов в этом направлении они достичь не смогли. Об этом пишет telegram-канал WarGonzo.
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