Российским военным осталось освободить два населенных пункта в Курской области: обстановка в Олешне и Горнале

ТАСС: из Курской области эвакуируют тела солдат ВСУ, счет идет на десятки тысяч
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Киев не пытается эвакуировать украинских военных из Курской области, этим занимаются ВС РФ
Киев не пытается эвакуировать украинских военных из Курской области, этим занимаются ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курской области ожесточенные бои продолжаются в последних двух удерживаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) пунктах — селе Горналь и хуторе Олешня. Оба поселка находятся на границе с Украиной. Действия российских бойцов приводят к серьезным потерям в рядах ВСУ, отмечается, что прямо сейчас оттуда эвакуируют десятки тысяч солдат. Обстановка на 10 апреля — в материале URA.RU.

Обстановка в оставшихся удерживаемых ВСУ населенных пунктах

Обстановка в хуторе Олешня

Боевые действия сконцентрированы в районах лесополос вблизи Олешни, передает telegram-канал «Два майора». ВСУ приходится бороться с укреплениями российских военных в лесных зонах. Украинские солдаты пытаются провести ротацию и эвакуировать военных, однако им приходится нелегко под прицелом российских войск. Telegram-канал «Дневник десантника» передает, что продвижение украинских бойцов осложняется тем, что многие проходы к позициям ВСУ заминированы.

Обстановка в селе Горналь

Российские военные вышли на рубеж к селу Горналь 9 апреля. Сейчас там идут серьезные бои.

По информации telegram-канала «Дневник десантника», противник держит оборону на высотах у Горнальского монастыря, а также у горы Фагор. Кроме того, ВСУ РФ заблокировали пути движения ВСУ у села с севера и востока, передает источник в группировке «Север».

Военный волонтер Роман Алехин сообщил aif.ru, что у монастыря есть подземные ходы, которые ведут от храмовых комплексов в Мирополье и Белополье Сумской области, то есть на очень большие расстояния. Кроме того, они просторные, по ним можно проехать на машине. Боевики ВСУ в Курской области прячутся не столько в домах, сколько в таких подземельях, подытожил он.

Как ВСУ выживают в Курской области

Сколько ВСУ потратили на вторжение в Курскую область

Массированное вторжение украинских войск в Курскую область произошло 6 августа 2024 года. Украинские военные предприняли попытку атаки с целью зайти на территорию России. ВС РФ успешно отражают атаки украинских вооруженных формирований.

За все это время содержание украинских войск в Курской области обошлось Киеву в 2,4 миллиарда долларов. Эти данные привели аналитики РИА Новости. В эту сумму вошли денежное довольствие, питание, вещевое имущество и прочие расходы, которые в среднем составляли около 5 тысяч долларов на одного бойца в месяц.

Из Курской области вывозят десятки тысяч тел бойцов ВСУ

Российские военные принимают участие в эвакуации тел украинских военных из Курской области. По данных Минобороны, количество тел насчитывает десятки тысяч.

Отмечается, что многие украинские военные погибли от полученных ранений. Подчеркивается, что в основном украинских военных никто из их «побратимов» не спасает.

Стало известно число пропавших без вести бойцов ВСУ

Общее число пропавших без вести украинских солдат в Курской области составляет свыше 7 тысяч, сообщили в группировке войск «Север». При этом в одной только 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ пропало больше половины бойцов — 600 военных из 1100. Отмечается, что потери ВСУ значительно больше.

Когда освободят Олешню и Горналь

На днях врио губернатора Александр Хинштейн поделился мнением, что час разгрома ВСУ в Курской области близок. Об этом он заявил после освобождения села Гуево 8 апреля.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник убежден, что освобождение Курской области от ВСУ завершится в течение нескольких дней. Он убежден, что российские военные могли накрыть противников сразу, однако это бы привело к большим потерям ВС РФ.

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В Курской области ожесточенные бои продолжаются в последних двух удерживаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) пунктах — селе Горналь и хуторе Олешня. Оба поселка находятся на границе с Украиной. Действия российских бойцов приводят к серьезным потерям в рядах ВСУ, отмечается, что прямо сейчас оттуда эвакуируют десятки тысяч солдат. Обстановка на 10 апреля — в материале URA.RU. Обстановка в оставшихся удерживаемых ВСУ населенных пунктах Обстановка в хуторе Олешня Боевые действия сконцентрированы в районах лесополос вблизи Олешни, передает telegram-канал «Два майора». ВСУ приходится бороться с укреплениями российских военных в лесных зонах. Украинские солдаты пытаются провести ротацию и эвакуировать военных, однако им приходится нелегко под прицелом российских войск. Telegram-канал «Дневник десантника» передает, что продвижение украинских бойцов осложняется тем, что многие проходы к позициям ВСУ заминированы. Обстановка в селе Горналь Российские военные вышли на рубеж к селу Горналь 9 апреля. Сейчас там идут серьезные бои. По информации telegram-канала «Дневник десантника», противник держит оборону на высотах у Горнальского монастыря, а также у горы Фагор. Кроме того, ВСУ РФ заблокировали пути движения ВСУ у села с севера и востока, передает источник в группировке «Север». Военный волонтер Роман Алехин сообщил aif.ru, что у монастыря есть подземные ходы, которые ведут от храмовых комплексов в Мирополье и Белополье Сумской области, то есть на очень большие расстояния. Кроме того, они просторные, по ним можно проехать на машине. Боевики ВСУ в Курской области прячутся не столько в домах, сколько в таких подземельях, подытожил он. Как ВСУ выживают в Курской области Сколько ВСУ потратили на вторжение в Курскую область Массированное вторжение украинских войск в Курскую область произошло 6 августа 2024 года. Украинские военные предприняли попытку атаки с целью зайти на территорию России. ВС РФ успешно отражают атаки украинских вооруженных формирований. За все это время содержание украинских войск в Курской области обошлось Киеву в 2,4 миллиарда долларов. Эти данные привели аналитики РИА Новости. В эту сумму вошли денежное довольствие, питание, вещевое имущество и прочие расходы, которые в среднем составляли около 5 тысяч долларов на одного бойца в месяц. Из Курской области вывозят десятки тысяч тел бойцов ВСУ Российские военные принимают участие в эвакуации тел украинских военных из Курской области. По данных Минобороны, количество тел насчитывает десятки тысяч. Отмечается, что многие украинские военные погибли от полученных ранений. Подчеркивается, что в основном украинских военных никто из их «побратимов» не спасает. Стало известно число пропавших без вести бойцов ВСУ Общее число пропавших без вести украинских солдат в Курской области составляет свыше 7 тысяч, сообщили в группировке войск «Север». При этом в одной только 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ пропало больше половины бойцов — 600 военных из 1100. Отмечается, что потери ВСУ значительно больше. Когда освободят Олешню и Горналь На днях врио губернатора Александр Хинштейн поделился мнением, что час разгрома ВСУ в Курской области близок. Об этом он заявил после освобождения села Гуево 8 апреля. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник убежден, что освобождение Курской области от ВСУ завершится в течение нескольких дней. Он убежден, что российские военные могли накрыть противников сразу, однако это бы привело к большим потерям ВС РФ.
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