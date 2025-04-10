Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вошел в комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей. И заявил, что намерен активно внедрять выработанные решения на Урале. Жогу цитирует пресс-служба полпредства.
«Я намерен принимать деятельное участие в работе Комиссии, все выработанные решения будем активно внедрять в наших регионах», — обозначил Жога. Первое установочное заседание состоялось 3 апреля.
Помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин в своем вступительном слове обозначил задачи комиссии: координация усилий федеральных и региональных органов власти, повышение эффективности мероприятий в субъектах и отработка всего комплекса вопросов по поддержке ветеранов СВО. «Наш долг — сделать всё, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, реализовать себя в мирной жизни», — заявил он.
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