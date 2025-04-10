Полпред Жога вошел в комиссию Госсовета по поддержке ветеранов СВО. Фото

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Артем Жога и раньше много внимания уделял поддержке бойцов СВО
Артем Жога и раньше много внимания уделял поддержке бойцов СВО Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вошел в комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей. И заявил, что намерен активно внедрять выработанные решения на Урале. Жогу цитирует пресс-служба полпредства.

«Я намерен принимать деятельное участие в работе Комиссии, все выработанные решения будем активно внедрять в наших регионах», — обозначил Жога. Первое установочное заседание состоялось 3 апреля.

Помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин в своем вступительном слове обозначил задачи комиссии: координация усилий федеральных и региональных органов власти, повышение эффективности мероприятий в субъектах и отработка всего комплекса вопросов по поддержке ветеранов СВО.  «Наш долг — сделать всё, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, реализовать себя в мирной жизни», — заявил он.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вошел в комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей. И заявил, что намерен активно внедрять выработанные решения на Урале. Жогу цитирует пресс-служба полпредства. «Я намерен принимать деятельное участие в работе Комиссии, все выработанные решения будем активно внедрять в наших регионах», — обозначил Жога. Первое установочное заседание состоялось 3 апреля. Помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин в своем вступительном слове обозначил задачи комиссии: координация усилий федеральных и региональных органов власти, повышение эффективности мероприятий в субъектах и отработка всего комплекса вопросов по поддержке ветеранов СВО.  «Наш долг — сделать всё, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, реализовать себя в мирной жизни», — заявил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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