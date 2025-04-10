«Депутаты массово оставляли посты»: в каких условия на Ямале шла мобилизация в Великую Отечественную войну

В годы Великой Отечественной войны гражданской власти Ямала пришлось столкнуться с тяжелыми вызовами: солдат приходилось мобилизировать из труднодоступных районов, а депутаты Окружного совета нарушали положения Конституции РСФСР. О том, какие решения принимались местными властями и как присоединяли к Ямалу Красноселькупский район — читайте в материале URA.RU.
Мобилизация населения при поддержке властей
В годы войны началась перестройка местных властей на военный лад. В первую очередь окружной исполком помогал военному комиссариату по отправке их в пункты военных формирований. Как писал председатель окружного исполкома Михаил Броднев, «при отсутствии в районах райвоенкоматов эта работа проводилась исполкомами районных советов, и, несмотря на огромные расстояния, трудности с транспортом, наш округ обеспечивал на протяжении всех лет войны выполнение нарядов».
Лучшая часть населения округа ушла в Советскую Армию, и надо отметить, что бойцы, призванные в армию из нашего округа, мужественно сражались на фронтах войны. В округ вернулось из армии 370 человек награжденных орденами и медалями. Ненец Пандо получил четыре правительственных награды, также награжденными вернулись Пырысев Семен, Неркагы Петр и другие.
Территорию Ямала увеличили за счет соседей
В своем отчете 1946 года Броднев отчитывался перед верховным руководством РСФСР о проделанной работе в годы войны. Ключевым решением стало присоединения Красноселькупского района. Сотню тысяч квадратных километров присоединили к округу в 1944 году — площадь увеличилась до 780 тысяч квадратных метров. В район вошла территория из Туруханского района Красноярского края в составе сельсоветов: Верхнетазовского, Тазовско-Ненецкого, Тазовско-Селькупского, Тымско-Караконского.
Однако были и неудачные реформы: в 1944 году были созданы Тамбейский и Гыдоямский районы, но через два года их ликвидировали. Причина: из-за транспортных трудностей в эти районы не были завезены здания для районных центров. Вместо этого администрацию располагали в школах и больницах, что сказывалось на социальной сфере.
В планах у властей на Севере было сближение администраций с населением: для этого они увеличили количество сельсоветов с 18 до 36. Значительные изменения происходили и в депутатском корпусе. Например, в Салехардском городском Совете из 35 депутатов осталось в наличии 13, в Шурышкарском районе из 25 депутатов осталось в наличии 10, в Приуральском из 25 — девять.
Всего в Окружном, городском и районных Советах депутатов трудящихся округа (без Красноселькупского района) было избрано 222 депутата, из них выбыло по разным причинам 138 депутатов, имеется в наличии и работает 84 депутата.
Депутаты массово оставляли посты
Как писал Броднев в своем отчете одной из причин недостатков в работе советских органов округа являлся и низкий общеобразовательный уровень руководящих работников. «Из 36 председателей сельсоветов округа — семь председателей совсем неграмотные, 15 малограмотных и 14 с начальным образованием. Ликвидацией неграмотности с председателями сельсоветов никто почти не занимается», — писал Броднев.
Также совершались серьезные нарушения во многих районах Ямала. Например, большинство депутатов Советов не отчитывались перед избирателями. В первую очередь это относится к депутатам Окружного Совета, которые вообще ни разу не отчитывались и этим грубо нарушали конституционные основы РСФСР.
Ничем нельзя оправдать нарушение сроков созыва сессий исполкомом Салехардского городского Совета. Депутаты городского Совета все находились в городе, и ничто не могло помешать исполкому городского Совета в неуклонном соблюдении статьи 86 Конституции РСФСР. Часть Советов депутатов трудящихся и исполкомы Советов оказались по существу оторванными от масс избирателей, потеряли с ними связь.
Вследствие этого, наблюдались проблемы в коммунальном хозяйстве: городские бани и электростанции работали плохо, а в некоторых зданиях выбиты стекла. «Дело здесь не в недостатках, а в прямом разгильдяйстве работников. Разве это не является издевательством над населением», — пишет председатель окружного исполкома.
При этом отмечается уровень патриотизма среди местного населения. Об этом писал Броднев в своем отчете:
Высокий патриотический подъем среди населения округа обеспечил преодоление этих трудностей. Особо надо подчеркнуть роль женщин в этих победах. Они заменили ушедших на фронт мужчин и работали в годы войны самоотверженно. 2500 женщин-колхозниц, ранее не работавших на производстве, стали рыбаками, охотниками, пастухами. Достаточно вспомнить, что в г. Салехарде, при отсутствии грузчиков, десятки тысяч тонн грузов каждую навигацию обрабатывались силами женщин, и благодаря их самоотверженной работе северные районы округа получили необходимое продовольствие, топливо.
Подводя итоги председатель пишет о том, что окрисполком проделал большую работу, но он имел крупнейшие недостатки, особенно в организационно-массовой работе, в деле народного образования, в развитии местной и топливной промышленности. «Окрисполком должен возглавить патриотический подъем населения, направленный на великое народное социалистическое дело — выполнение послевоенной Сталинской пятилетки», — делал выводы Броднев.
Впоследствии власти Ямала сделают курс на укрепление финансово-бюджетной дисциплины. Власти всерьез заговорили о повышении уровня грамотности в округе и развитии соцучреждений на Севере.
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