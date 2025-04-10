«Очень грязно»: мэр Екатеринбурга раскритиковал уборку улиц города

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обрушился с критикой на глав районов за плохую уборку на улицах. В ходе заседания коллегии в администрации он поручил исправить ситуацию к майским праздникам, передает корреспондент URA.RU.
«В городе еще очень грязно после зимы. Понятно, что погода нам не позволяет пока массово проводить субботники, тем не менее нужно ловить вот эти вот окна, когда сухо и тепло. К майским праздникам город должен быть вычищен», — сказал Орлов.
Глава Екатеринбурга призвал активнее применять спецтехнику для мытья дорожных знаков и ограждений, так как погодные условия уже позволяют это делать. «Будет еще и общегородской субботник, но весь месяц уже необходимо эти мероприятия проводить», — подчеркнул мэр.
Под критику Орлова за чистку тротуаров в конце февраля уже попадали коммунальщики. Тогда он предложил внедрять лучшие практики в борьбе с наледью, в том числе те, которые уже применяются в других городах. Позже вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов оценил уборку тротуаров зимой на «троечку», а проезжей части — на «четверку».
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