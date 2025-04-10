Исполняющим обязанности главы Курска стал Сергей Котляров: биография, политическая деятельность

Курское городское Собрание депутатов удовлетворило заявление об отставке мэра Игоря Куцака. Единогласным решением исполняющим обязанности главы города назначен 39-летний Сергей Котляров, который ранее занимал должность заместителя Куцака и курировал социальную и внутреннюю политику. Сергей Котляров будет временно руководить администрацией Курска до выборов нового мэра, которые должны состояться в ближайшие шесть месяцев. О его политической карьере — в материале URA.RU.
Краткая биография Сергея Котлярова
Сергей Котляров родился 19 октября 1985 года. В интервью Сергей Александрович рассказывал, что в студенческие годы увлекался спортом, а в молодости был участником команды КВН. Необычным хобби Котлярова стало 12-летнее увлечение фаер-шоу — зрелищным искусством огненного представления. Он женат и воспитывает двоих детей: сына и дочь.
Политическая деятельность
Является выпускником Курской сельскохозяйственной академии. Котляров начал свою профессиональную деятельность с руководства отделом трудоустройства на молодежной бирже труда, а затем последовал значительный период работы в курском исполкоме партии «Единая Россия». На посту заместителя главы администрации Курска работал с 2022 года, возглавлял блок социальной и внутренней политики. Стоит отметить его вклад в развитие молодежной политики региона — сначала в должности заместителя председателя, а затем и председателя соответствующего комитета.
Игорь Куцак объявил об отставке по собственному желанию
Глава города Курска Игорь Куцак объявил о своем уходе с поста мэра по собственному желанию 7 апреля. Он объяснил свое решение семейными обстоятельствами. Куцак сообщил новость на заседании регионального правительства.
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