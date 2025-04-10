Осужденная в РФ Карелина вышла на свободу после обмена с США

Американка Ксения Карелина, осужденная в России за госизмену, вышла на свободу после обмена заключенными между РФ и США. Об этом сообщил URA.RU ее адвокат Михаил Мушаилов.
«Ее отпустили на свободу», — заявил адвокат Карелиной Мушаилов. Гражданку освободили спустя 9 месяцев заключения.
Уроженка Екатеринбурга Карелина была арестована в феврале 2024 года. В августе того же года суд приговорил ее к 12 годам заключения в колонии. Согласно данным следствия, Карелина осуществляла финансовые переводы в пользу армии Украины.
Ранее в Абу-Даби состоялся успешный обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами. В результате этой операции Российская Федерация освободила Ксению Карелину, а США в свою очередь выпустили на свободу Артура Петрова. По информации The Wall Street Journal, данный обмен является частью более широких усилий, направленных на достижение мирного решения конфликта на Украине, и свидетельствует о продолжающемся процессе укрепления взаимного доверия между двумя странами.
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