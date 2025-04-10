Адвокат рассказал о состоянии осужденной свердловчанки Карелиной после обмена с США

Осужденная за госизмену екатеринбурженка Ксения Карелина, которую отпустили на свободу в рамках обмена РФ и США, чувствует себя отлично. Об этом URA.RU заявил адвокат Михаил Мушаилов.
«Ксения чувствует себя отлично. Я уже поговорил с ее родителями», — сказал Мушаилов. В соцсетях Михаил добавил: «Тяжело было молчать, зная эту информацию (об освобождении — прим. ред.) еще [8 апреля]».
Обмен произошел 10 апреля в Абу-Даби. США в свою очередь отдала РФ Артура Петрова.
Карелину задержали в феврале 2024 года. По версии следствия, она переводила деньги украинской армии. Мушаилов после приговора заявил, что Карелина не знала, что деньги из фонда пойдут на эти нужды. 15 августа прошлого года облсуд назначил ей 12 лет колонии, а 17 августа она решила обжаловать приговор, однако у защиты сделать это не получилось. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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