09 апреля 2025

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода в Тюменской области испортится днем 11 апреля
Погода в Тюменской области испортится днем 11 апреля Фото:

В Тюменской области 11 апреля ожидаются снег, дожди, грозы и сильный ветер. Об этом со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС сообщает telegram-канал регионального управления МЧС.

«По данным Тюменского ЦГМС, на юге Тюменской области 11 апреля 2025 г. облачно, ночью небольшие осадки в виде дождя. В Уватском районе сильные осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах гроза, ветер северный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура +2,+7, местами +7,+12», — указано в сообщении МЧС России по Тюменской области. 

Там добавили, что днем 11 апреля в регионе также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами пройдут грозы с порывами ветра до 18 м/с. В МЧС призвали местных жителей во время непогоды сохранять повышенную бдительность и следить за собственной безопасностью.

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В Тюменской области 11 апреля ожидаются снег, дожди, грозы и сильный ветер. Об этом со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС сообщает telegram-канал регионального управления МЧС. «По данным Тюменского ЦГМС, на юге Тюменской области 11 апреля 2025 г. облачно, ночью небольшие осадки в виде дождя. В Уватском районе сильные осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах гроза, ветер северный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура +2,+7, местами +7,+12», — указано в сообщении МЧС России по Тюменской области.  Там добавили, что днем 11 апреля в регионе также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами пройдут грозы с порывами ветра до 18 м/с. В МЧС призвали местных жителей во время непогоды сохранять повышенную бдительность и следить за собственной безопасностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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