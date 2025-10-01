Спортсмен, отличник, чемпион: кто такой Игорь Юзефович, чей актив в Тюмени атакуют кредиторы

Компания «Стальмост», чей тюменский завод получил в сентябре 11 исков на сумму более 85 миллионов рублей, принадлежит чемпиону России по тхэквондо, владельцу ООО «Экспател» олигарху Игорю Юзефовичу. Он основал «Стальмост» в 2018 году. Что еще известно о владельце актива, вызвавшего шквал исков — в материале URA.RU.
Происхождение
Игорь Юзефович, по данным открытых источников, родился 12 марта 1968 года в Молдавской ССР. В 1996 году окончил Воронежский государственный мединститут, а четыре года спустя в том же учебном заведении получил степень кандидата медицинских наук.
В 2004 году будущий бизнесмен сменил профиль: он с отличием окончил Московскую академию экономики и права. Параллельно стал выпускником Российской академии госслужбы. В том же году стал заместителем руководителя Главного управления Федеральной регистрационной службы по Воронежской области.
Переход в бизнес
Госслужбу Юзефович покинул в 2009 году, став директором компании «Экспател». К 2012 году он уже выкупил 100% акций предприятия, созданного на базе оператора Yota, принадлежащего «Скартелу». Основная деятельность компании «Экспател» — проектирование и строительство сетей связи.
В 2018 году Юзефович основал первый самостоятельный бизнес — АО «Стальмост». Компания занимается производством мостов и их конструктивных элементов. В настоящий момент заводы компании работают в Тюмени и Ярославле, а численность сотрудников превышает 1800 человек.
Семейное положение
Известно, что Юзефович женат. Является отцом сына и двух дочерей. Оба родителя Юзефовича были педагогами: отец преподавал биологию и географию, возглавлял школу в Молдавской ССР; мать в той же школе преподавала русский язык и литературу.
Регалии
Практически все награды Юзефовича связаны со спортом:
- возглавляет Федерацию тхэквондо WT Республики Молдова;
- является членом совета Европейского союза тхэквондо (WTE);
- получил награду парламента Республики Молдова за существенный вклад в развитие молдавского спорта;
- является чемпионом России по тхэквондо 1994 года, обладателем черного пояса 5 дана
В списке — еще несколько наград и почетных статусов. Единственным неспортивным достижением является награда от Спецстроя России: в 2010 году Юзефович награжден именным пистолетом Макарова.
