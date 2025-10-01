Спортсмен, отличник, чемпион: кто такой Игорь Юзефович, чей актив в Тюмени атакуют кредиторы

Тюменский завод АО «Стальмост» Игоря Юзефовича получил за год 116 исков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Еще один актив Юзефовича прославился задержкой оплаты налогов
Еще один актив Юзефовича прославился задержкой оплаты налогов Фото:

Компания «Стальмост», чей тюменский завод получил в сентябре 11 исков на сумму более 85 миллионов рублей, принадлежит чемпиону России по тхэквондо, владельцу ООО «Экспател» олигарху Игорю Юзефовичу. Он основал «Стальмост» в 2018 году. Что еще известно о владельце актива, вызвавшего шквал исков — в материале URA.RU.

Происхождение

Игорь Юзефович, по данным открытых источников, родился 12 марта 1968 года в Молдавской ССР. В 1996 году окончил Воронежский государственный мединститут, а четыре года спустя в том же учебном заведении получил степень кандидата медицинских наук.

В 2004 году будущий бизнесмен сменил профиль: он с отличием окончил Московскую академию экономики и права. Параллельно стал выпускником Российской академии госслужбы. В том же году стал заместителем руководителя Главного управления Федеральной регистрационной службы по Воронежской области. 

Переход в бизнес

Госслужбу Юзефович покинул в 2009 году, став директором компании «Экспател». К 2012 году он уже выкупил 100% акций предприятия, созданного на базе оператора Yota, принадлежащего «Скартелу». Основная деятельность компании «Экспател» — проектирование и строительство сетей связи. 

В 2018 году Юзефович основал первый самостоятельный бизнес — АО «Стальмост». Компания занимается производством мостов и их конструктивных элементов. В настоящий момент заводы компании работают в Тюмени и Ярославле, а численность сотрудников превышает 1800 человек.

Семейное положение

Известно, что Юзефович женат. Является отцом сына и двух дочерей. Оба родителя Юзефовича были педагогами: отец преподавал биологию и географию, возглавлял школу в Молдавской ССР; мать в той же школе преподавала русский язык и литературу.

Регалии

Практически все награды Юзефовича связаны со спортом:

  • возглавляет Федерацию тхэквондо WT Республики Молдова;
  • является членом совета Европейского союза тхэквондо (WTE);
  • получил награду парламента Республики Молдова за существенный вклад в развитие молдавского спорта;
  • является чемпионом России по тхэквондо 1994 года, обладателем черного пояса 5 дана

В списке — еще несколько наград и почетных статусов. Единственным неспортивным достижением является награда от Спецстроя России: в 2010 году Юзефович награжден именным пистолетом Макарова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Стальмост», чей тюменский завод получил в сентябре 11 исков на сумму более 85 миллионов рублей, принадлежит чемпиону России по тхэквондо, владельцу ООО «Экспател» олигарху Игорю Юзефовичу. Он основал «Стальмост» в 2018 году. Что еще известно о владельце актива, вызвавшего шквал исков — в материале URA.RU. Происхождение Игорь Юзефович, по данным открытых источников, родился 12 марта 1968 года в Молдавской ССР. В 1996 году окончил Воронежский государственный мединститут, а четыре года спустя в том же учебном заведении получил степень кандидата медицинских наук. В 2004 году будущий бизнесмен сменил профиль: он с отличием окончил Московскую академию экономики и права. Параллельно стал выпускником Российской академии госслужбы. В том же году стал заместителем руководителя Главного управления Федеральной регистрационной службы по Воронежской области.  Переход в бизнес Госслужбу Юзефович покинул в 2009 году, став директором компании «Экспател». К 2012 году он уже выкупил 100% акций предприятия, созданного на базе оператора Yota, принадлежащего «Скартелу». Основная деятельность компании «Экспател» — проектирование и строительство сетей связи.  В 2018 году Юзефович основал первый самостоятельный бизнес — АО «Стальмост». Компания занимается производством мостов и их конструктивных элементов. В настоящий момент заводы компании работают в Тюмени и Ярославле, а численность сотрудников превышает 1800 человек. Семейное положение Известно, что Юзефович женат. Является отцом сына и двух дочерей. Оба родителя Юзефовича были педагогами: отец преподавал биологию и географию, возглавлял школу в Молдавской ССР; мать в той же школе преподавала русский язык и литературу. Регалии Практически все награды Юзефовича связаны со спортом: В списке — еще несколько наград и почетных статусов. Единственным неспортивным достижением является награда от Спецстроя России: в 2010 году Юзефович награжден именным пистолетом Макарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...