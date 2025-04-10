Второй трамвайный маршрут запустят в Академический район Екатеринбурга. Карта

10 апреля 2025 в 15:24 Размер текста - 17 +

Маршрут планируют запустить летом текущего года Фото: Илья Московец © URA.RU В Академический район Екатеринбурга летом 2025 года запустят второй трамвайный маршрут. Вскоре власти определят, какой рейс лучше всего продлить, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Одним из вариантов рассматривается продление маршрута №16. Решение не окончательное, примут позже. Понятно станет, когда будет подготовлен новый контракт на обслуживание маршрута», — сказал собеседник. На данный момент трамваи на 16-м маршруте курсируют с Пионерского микрорайона через центр до пересечения улиц Белореченская — Волгоградская. Трамвайную линию в Академическом запустили 23 декабря 2023 года. О новых маршрутах в мэрии заговорили летом 2024 года. Предполагалось, что первый пойдет из Академического через проспект Ленина до ЦПКиО, а второй — через железнодорожный вокзал, проспект Космонавтов на Эльмаш. Позже главной преградой для запуска нового маршрута называли дефицит кадров в «Гортрансе», сотрудники которого работают на единственном маршруте в районе — №1. Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Академический район Екатеринбурга летом 2025 года запустят второй трамвайный маршрут. Вскоре власти определят, какой рейс лучше всего продлить, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Одним из вариантов рассматривается продление маршрута №16. Решение не окончательное, примут позже. Понятно станет, когда будет подготовлен новый контракт на обслуживание маршрута», — сказал собеседник. На данный момент трамваи на 16-м маршруте курсируют с Пионерского микрорайона через центр до пересечения улиц Белореченская — Волгоградская. Трамвайную линию в Академическом запустили 23 декабря 2023 года. О новых маршрутах в мэрии заговорили летом 2024 года. Предполагалось, что первый пойдет из Академического через проспект Ленина до ЦПКиО, а второй — через железнодорожный вокзал, проспект Космонавтов на Эльмаш. Позже главной преградой для запуска нового маршрута называли дефицит кадров в «Гортрансе», сотрудники которого работают на единственном маршруте в районе — №1.