Второй трамвайный маршрут запустят в Академический район Екатеринбурга. Карта

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Первый трамвай в Академическом районе. Екатеринбург, пассажиры в трамвае
Маршрут планируют запустить летом текущего года Фото:

В Академический район Екатеринбурга летом 2025 года запустят второй трамвайный маршрут. Вскоре власти определят, какой рейс лучше всего продлить, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Одним из вариантов рассматривается продление маршрута №16. Решение не окончательное, примут позже. Понятно станет, когда будет подготовлен новый контракт на обслуживание маршрута», — сказал собеседник. На данный момент трамваи на 16-м маршруте курсируют с Пионерского микрорайона через центр до пересечения улиц Белореченская — Волгоградская.

Трамвайную линию в Академическом запустили 23 декабря 2023 года. О новых маршрутах в мэрии заговорили летом 2024 года. Предполагалось, что первый пойдет из Академического через проспект Ленина до ЦПКиО, а второй — через железнодорожный вокзал, проспект Космонавтов на Эльмаш. Позже главной преградой для запуска нового маршрута называли дефицит кадров в «Гортрансе», сотрудники которого работают на единственном маршруте в районе — №1.

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В Академический район Екатеринбурга летом 2025 года запустят второй трамвайный маршрут. Вскоре власти определят, какой рейс лучше всего продлить, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Одним из вариантов рассматривается продление маршрута №16. Решение не окончательное, примут позже. Понятно станет, когда будет подготовлен новый контракт на обслуживание маршрута», — сказал собеседник. На данный момент трамваи на 16-м маршруте курсируют с Пионерского микрорайона через центр до пересечения улиц Белореченская — Волгоградская. Трамвайную линию в Академическом запустили 23 декабря 2023 года. О новых маршрутах в мэрии заговорили летом 2024 года. Предполагалось, что первый пойдет из Академического через проспект Ленина до ЦПКиО, а второй — через железнодорожный вокзал, проспект Космонавтов на Эльмаш. Позже главной преградой для запуска нового маршрута называли дефицит кадров в «Гортрансе», сотрудники которого работают на единственном маршруте в районе — №1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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