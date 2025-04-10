Курган богат талантами: музыканты стали победителями конкурса-фестиваля «Рояль в Джазе»

Детский джаз-оркестр «Смайл» из Кургана завоевал первое место на фестивале «Рояль в Джазе», получив диплом I степени в номинации «Биг-Бенды». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.
Участники коллектива учатся в детской музыкальной школе имени И.А. Парфенова. «Программа курганского биг-бэнда была разнообразной и включала в себя авторские сочинения руководителя джаз-оркестра и джазовые стандарты. Коллектив достойно представил свое творчество, соперничая с восьмью творческими коллективами из разных регионов», — пишет ведомство. Программа выступления биг-бэнда была высоко оценена жюри.
Джаз-оркестр «Смайл» состоит из 24 молодых музыкантов в возрасте от восьми до 18 лет, обучающихся в различных отделениях музыкальной школы. Под руководством Петра Николаева, который является заведующим эстрадным отделением и обладателем множества наград на музыкальных конкурсах, оркестр продолжает демонстрировать выдающиеся результаты на всероссийских и международных площадках.
Ранее URA.RU сообщало, что Денис Мацуев вручил подарки юным курганским музыкантам. Стипендии были вручены Анне Гавриловой, Арстану Мурзахметову и Ульяне Набатчиковой. Дети учатся в разных школах искусств.
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