В Госдуме объяснили, кого коснется правило об ограничении выдачи наличных денег

Аксаков: ограничение по снятию наличных коснется только дропперов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничение на съем наличных средств с банкоматов коснется только тех, кто подозревается в мошенничестве
Ограничение на съем наличных средств с банкоматов коснется только тех, кто подозревается в мошенничестве Фото:

С 1 сентября 2025 года в России будет введено ограничение по снятию наличных до 50 тысячи рублей в сутки, но это касается только лиц, подозреваемых в использовании своих счетов для обналичивания похищенных средств. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это не будет массовый запрет. Ограничение в 50 тысячи рублей будет только для тех, кто заподозрен в том, что его счет используется для прогонки украденных денег. У нас есть так называемые дропперы, которые предоставляют свои счета для „прогонки“ украденных денег. <...> Это единицы», — отметил Аксаков в беседе с ТАСС. 

В марте текущего года Госдума приняла закон, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества, который также вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Закон обяжет банки применять антифрод-мероприятия не только к онлайн-платежам, но и при операциях через банкоматы, обеспечивая дополнительную безопасность транзакций и защиту личных средств клиентов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 сентября 2025 года в России будет введено ограничение по снятию наличных до 50 тысячи рублей в сутки, но это касается только лиц, подозреваемых в использовании своих счетов для обналичивания похищенных средств. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Это не будет массовый запрет. Ограничение в 50 тысячи рублей будет только для тех, кто заподозрен в том, что его счет используется для прогонки украденных денег. У нас есть так называемые дропперы, которые предоставляют свои счета для „прогонки“ украденных денег. <...> Это единицы», — отметил Аксаков в беседе с ТАСС.  В марте текущего года Госдума приняла закон, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества, который также вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Закон обяжет банки применять антифрод-мероприятия не только к онлайн-платежам, но и при операциях через банкоматы, обеспечивая дополнительную безопасность транзакций и защиту личных средств клиентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...