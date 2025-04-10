В Госдуме объяснили, кого коснется правило об ограничении выдачи наличных денег

С 1 сентября 2025 года в России будет введено ограничение по снятию наличных до 50 тысячи рублей в сутки, но это касается только лиц, подозреваемых в использовании своих счетов для обналичивания похищенных средств. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Это не будет массовый запрет. Ограничение в 50 тысячи рублей будет только для тех, кто заподозрен в том, что его счет используется для прогонки украденных денег. У нас есть так называемые дропперы, которые предоставляют свои счета для „прогонки“ украденных денег. <...> Это единицы», — отметил Аксаков в беседе с ТАСС.
В марте текущего года Госдума приняла закон, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества, который также вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Закон обяжет банки применять антифрод-мероприятия не только к онлайн-платежам, но и при операциях через банкоматы, обеспечивая дополнительную безопасность транзакций и защиту личных средств клиентов.
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