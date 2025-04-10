Отца челябинского экс-депутата Аракеляна оставили в СИЗО еще на три месяца

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Эдик Аракелян останется в СИЗО до 10 июля
Эдик Аракелян останется в СИЗО до 10 июля Фото:

Тракторозаводский райсуд Челябинска еще на три месяца оставил в СИЗО отца бывшего депутата челябинского заксобрания Армана Аракеляна, Эдика, фигурирующего в деле дорожной ОПГ. О решении URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя. Срок меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Аракеляна продлен на два месяца и 28 суток, то есть до 10 июля 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что адвокаты и сам Аракелян просили суд смягчить меру пресечения до домашнего ареста. Но их ходатайства были отклонены.

Аракелян был задержан в середине февраля сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР. На него вышли в ходе расследования дела начальника одного из отделов «Челябинскавтодора» Артема Степанова. Аракеляна обвинили в даче взятки в особо крупном размере. Как полагает следствие, сумма подношений может достигать 220 тысяч рублей. Ранее Аракелян частично признал вину в инкриминируемом преступлении.

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Тракторозаводский райсуд Челябинска еще на три месяца оставил в СИЗО отца бывшего депутата челябинского заксобрания Армана Аракеляна, Эдика, фигурирующего в деле дорожной ОПГ. О решении URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил ходатайство следователя. Срок меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Аракеляна продлен на два месяца и 28 суток, то есть до 10 июля 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокаты и сам Аракелян просили суд смягчить меру пресечения до домашнего ареста. Но их ходатайства были отклонены. Аракелян был задержан в середине февраля сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР. На него вышли в ходе расследования дела начальника одного из отделов «Челябинскавтодора» Артема Степанова. Аракеляна обвинили в даче взятки в особо крупном размере. Как полагает следствие, сумма подношений может достигать 220 тысяч рублей. Ранее Аракелян частично признал вину в инкриминируемом преступлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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