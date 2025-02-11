В Челябинске ФСБ и СК вышли на новых фигурантов по делу дорожной ОПГ

В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и СК выявили новых фигурантов в деле дорожной ОПГ. По данным URA.RU, ими стали директор ООО «Стройконтинент» Антон Зеркин и один из учредителей ООО «ДорстройГрупп» Эдик Аракелян. Обоих задержали.
«По предварительным данным, Зеркин выступил в качестве посредника между задержанным ранее начальником одного из отделов „Челябинскавтодор“ Артемом Степановым и компанией Аракеляна. За деньги у дорожников беспрепятственно принимали работы по государственному контракту», — рассказал источник.
На Зеркина и Аракеляна вышил в ходе расследования уголовного дела Степанова. В домах и по месту работы фигурантов прошли обыски. Дорожники были задержаны. Вскоре им должны избрать меру пресечения. По данным сервиса «СБИС», компании Аракеляна и Зеркина находятся на подъеме. Ежегодно их выручка исчисляется миллиардами рублей. Большая часть контрактов является государственными.
URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию.
Всего по делу дорожной ОПГ, наживающейся на государственных контрактах, проходит девять человек: руководители дорожных фирм, сотрудники контролирующих структур, чиновники, «решалы». Предполагаемого лидера группировки, Нвера Колозяна, уже осудили на пять лет. Силовики продолжают распутывать коррупционный клубок.
С ООО «ДорстройГрупп» и семьей Аракелянов ранее уже было связано уголовное дело. Тогда на скамье подсудимых оказался сын Аракеляна, Арман. Его обвиняли в даче взяток одному из руководителей ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». Дорожник был задержан в марте 2022 года. На тот момент Аракелян был депутатом ЗСО от КПРФ. Центральный райсуд Челябинска признал его виновным, приговорив его к девяти годам лишения свободы. Но в апелляционной инстанции адвокаты смогли добиться значительно более мягкого наказания — семь лет условного срока. Верховный суд РФ оставил это решение в силе. Мандат депутата заксобрания Аракелян сдал перед вынесением приговора.
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