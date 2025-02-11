В Челябинске ФСБ и СК вышли на новых фигурантов по делу дорожной ОПГ

12 февраля 2025 в 11:34 Размер текста - 17 +

Эдик Аракелян и Антон Зеркин попали под следствие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и СК выявили новых фигурантов в деле дорожной ОПГ. По данным URA.RU, ими стали директор ООО «Стройконтинент» Антон Зеркин и один из учредителей ООО «ДорстройГрупп» Эдик Аракелян. Обоих задержали. «По предварительным данным, Зеркин выступил в качестве посредника между задержанным ранее начальником одного из отделов „Челябинскавтодор“ Артемом Степановым и компанией Аракеляна. За деньги у дорожников беспрепятственно принимали работы по государственному контракту», — рассказал источник. На Зеркина и Аракеляна вышил в ходе расследования уголовного дела Степанова. В домах и по месту работы фигурантов прошли обыски. Дорожники были задержаны. Вскоре им должны избрать меру пресечения. По данным сервиса «СБИС», компании Аракеляна и Зеркина находятся на подъеме. Ежегодно их выручка исчисляется миллиардами рублей. Большая часть контрактов является государственными. URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию. Новость по теме Челябинская ФСБ разгромила ОПГ дорожников, наживавшихся на нацпроектах Всего по делу дорожной ОПГ, наживающейся на государственных контрактах, проходит девять человек: руководители дорожных фирм, сотрудники контролирующих структур, чиновники, «решалы». Предполагаемого лидера группировки, Нвера Колозяна, уже осудили на пять лет. Силовики продолжают распутывать коррупционный клубок. С ООО «ДорстройГрупп» и семьей Аракелянов ранее уже было связано уголовное дело. Тогда на скамье подсудимых оказался сын Аракеляна, Арман. Его обвиняли в даче взяток одному из руководителей ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». Дорожник был задержан в марте 2022 года. На тот момент Аракелян был депутатом ЗСО от КПРФ. Центральный райсуд Челябинска признал его виновным, приговорив его к девяти годам лишения свободы. Но в апелляционной инстанции адвокаты смогли добиться значительно более мягкого наказания — семь лет условного срока. Верховный суд РФ оставил это решение в силе. Мандат депутата заксобрания Аракелян сдал перед вынесением приговора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и СК выявили новых фигурантов в деле дорожной ОПГ. По данным URA.RU, ими стали директор ООО «Стройконтинент» Антон Зеркин и один из учредителей ООО «ДорстройГрупп» Эдик Аракелян. Обоих задержали. «По предварительным данным, Зеркин выступил в качестве посредника между задержанным ранее начальником одного из отделов „Челябинскавтодор“ Артемом Степановым и компанией Аракеляна. За деньги у дорожников беспрепятственно принимали работы по государственному контракту», — рассказал источник. На Зеркина и Аракеляна вышил в ходе расследования уголовного дела Степанова. В домах и по месту работы фигурантов прошли обыски. Дорожники были задержаны. Вскоре им должны избрать меру пресечения. По данным сервиса «СБИС», компании Аракеляна и Зеркина находятся на подъеме. Ежегодно их выручка исчисляется миллиардами рублей. Большая часть контрактов является государственными. URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что уточнят информацию. Всего по делу дорожной ОПГ, наживающейся на государственных контрактах, проходит девять человек: руководители дорожных фирм, сотрудники контролирующих структур, чиновники, «решалы». Предполагаемого лидера группировки, Нвера Колозяна, уже осудили на пять лет. Силовики продолжают распутывать коррупционный клубок. С ООО «ДорстройГрупп» и семьей Аракелянов ранее уже было связано уголовное дело. Тогда на скамье подсудимых оказался сын Аракеляна, Арман. Его обвиняли в даче взяток одному из руководителей ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». Дорожник был задержан в марте 2022 года. На тот момент Аракелян был депутатом ЗСО от КПРФ. Центральный райсуд Челябинска признал его виновным, приговорив его к девяти годам лишения свободы. Но в апелляционной инстанции адвокаты смогли добиться значительно более мягкого наказания — семь лет условного срока. Верховный суд РФ оставил это решение в силе. Мандат депутата заксобрания Аракелян сдал перед вынесением приговора.