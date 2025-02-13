Отец челябинского экс-депутата Аракеляна признал вину по делу дорожной ОПГ. Фото, видео

13 февраля 2025 в 18:15 Размер текста - 17 +

Эдика Аракеляна отправили в СИЗО до середины весны Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог Задержанный по делу дорожной ОПГ Эдик Аракелян, являющийся отцом экс-депутата челябинского ЗСО Армана Аракеляна, частично признал вину. Тракторозаводский суд отправил его в СИЗО на два месяца, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Эдика Аракелян меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца, то есть до 12 апреля 2025 года», — зачитала решение судья Мария Дронова. Аракелян частично признал вину в инкриминируемом преступлении — даче взятки в крупном размере. Однако, в чем именно он считает себя виновным, отец экс-депутата не озвучил. Показаний в качестве обвиняемого мужчина также не дал. Адвокат настаивал на более мягкой мере пресечения. Как сообщил следователь, во время допроса мужчине пришлось вызвать скорую помощь. По версии следствия, сумма взятки составила порядка 220 тысяч рублей. В 2019 году Аракелян уже попадал под суд, однако дело прекратили с назначением штрафа. По словам обвиняемого, из-за проблем со здоровьем он состоит на учете у трех специалистов. Однако следователь предоставил суду заключение из больницы, где указано, что мужчина не обращался за помощью с 2022 года и не имеет диагнозов, препятствующих СИЗО. Аракелян родился в Армянской ССР, имеет гражданство РФ и живет в Советском районе Челябинска. Он женат, воспитал трое уже совершеннолетних детей. Он также сообщил, что на его содержании находится четверо внуков из-за недавней смерти зятя. Поддержать мужчину пришли его родственники, включая брата, жену и дочь. Адвокат бизнесмена Андрей Морозов предоставил суду положительную характеристику как руководителя и соседа, а также порядка десяти благодарственных писем от представителей власти. Аракелян-старший был задержан сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР в рамках расследования уголовного дела задержанного ранее начальника одного из отделов «Челябинскавтодор» Артема Степанова. Вместе с ним под следствие попал директор ООО «Стройконтинент» Антон Зеркин, с которым накануне заседания состоялась очная ставка. По версии следствия, Зеркин выступал в качестве посредника между фирмой Аракеляна (ООО «ДорстройГрупп») и Степановым. Ранее на скамье подсудимых при схожих обстоятельствах находился Аракелян-младший. Его обвиняли в даче взяток одному из руководителей ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». За это контролирующие органы закрывали глаза на недоработки фирмы Аракелян при приемке госконтрактов. По итогу дорожника признали виновным и назначили девять лет колонии. Но уже на стадии апелляции реальный срок превратился в условный и был снижен до семи лет. Верховный суд РФ оставил это решение в силе. Мандат депутата заксобрания Аракелян сдал перед вынесением приговора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный по делу дорожной ОПГ Эдик Аракелян, являющийся отцом экс-депутата челябинского ЗСО Армана Аракеляна, частично признал вину. Тракторозаводский суд отправил его в СИЗО на два месяца, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Эдика Аракелян меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца, то есть до 12 апреля 2025 года», — зачитала решение судья Мария Дронова. Аракелян частично признал вину в инкриминируемом преступлении — даче взятки в крупном размере. Однако, в чем именно он считает себя виновным, отец экс-депутата не озвучил. Показаний в качестве обвиняемого мужчина также не дал. Адвокат настаивал на более мягкой мере пресечения. Как сообщил следователь, во время допроса мужчине пришлось вызвать скорую помощь. По версии следствия, сумма взятки составила порядка 220 тысяч рублей. В 2019 году Аракелян уже попадал под суд, однако дело прекратили с назначением штрафа. По словам обвиняемого, из-за проблем со здоровьем он состоит на учете у трех специалистов. Однако следователь предоставил суду заключение из больницы, где указано, что мужчина не обращался за помощью с 2022 года и не имеет диагнозов, препятствующих СИЗО. Аракелян родился в Армянской ССР, имеет гражданство РФ и живет в Советском районе Челябинска. Он женат, воспитал трое уже совершеннолетних детей. Он также сообщил, что на его содержании находится четверо внуков из-за недавней смерти зятя. Поддержать мужчину пришли его родственники, включая брата, жену и дочь. Адвокат бизнесмена Андрей Морозов предоставил суду положительную характеристику как руководителя и соседа, а также порядка десяти благодарственных писем от представителей власти. Аракелян-старший был задержан сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР в рамках расследования уголовного дела задержанного ранее начальника одного из отделов «Челябинскавтодор» Артема Степанова. Вместе с ним под следствие попал директор ООО «Стройконтинент» Антон Зеркин, с которым накануне заседания состоялась очная ставка. По версии следствия, Зеркин выступал в качестве посредника между фирмой Аракеляна (ООО «ДорстройГрупп») и Степановым. Ранее на скамье подсудимых при схожих обстоятельствах находился Аракелян-младший. Его обвиняли в даче взяток одному из руководителей ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». За это контролирующие органы закрывали глаза на недоработки фирмы Аракелян при приемке госконтрактов. По итогу дорожника признали виновным и назначили девять лет колонии. Но уже на стадии апелляции реальный срок превратился в условный и был снижен до семи лет. Верховный суд РФ оставил это решение в силе. Мандат депутата заксобрания Аракелян сдал перед вынесением приговора.