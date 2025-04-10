В Перми подростков, которые нападали на прохожих и громили супермаркет, отправили в СИЗО

В Перми подростков, которые нападали на прохожих, отправили в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Они проведут в СИЗО два месяца
Они проведут в СИЗО два месяца Фото:

Подростков, которые занимались хулиганством в Свердловском районе Перми, отправили в СИЗО. Они оба являются несовершеннолетними. Им по 17 лет. 

Они пробудут под стражей два месяца. Об этом ходатайствовало следствие, — уточнили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что дебоширы орудовали 7 апреля на улице Фонтанной. Двое парней в центре города избили нескольких прохожих, повредили автомобили, устроили погром в супермаркете и в целом вели себя неадекватно.

По словам очевидцев, агрессивных горожан скрутили несколько мужчин, которые в этот время находились в ТЦ, но охрана «оттащила» их, посоветовав «не связываться с психами». Прибывшая на место вызова полиция задержала лишь одного из нападавших, второму удалось скрыться от правоохранителей. Однако позднее и его задержали. 

Возбуждено уголовное дело. Расследование проводится следственным отделом по Свердловскому району Перми под личным контролем руководителя регионального СУ СК России Дениса Головкина. Дело квалифицировано по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

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Подростков, которые занимались хулиганством в Свердловском районе Перми, отправили в СИЗО. Они оба являются несовершеннолетними. Им по 17 лет.  Они пробудут под стражей два месяца. Об этом ходатайствовало следствие, — уточнили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.  Ранее URA.RU сообщало о том, что дебоширы орудовали 7 апреля на улице Фонтанной. Двое парней в центре города избили нескольких прохожих, повредили автомобили, устроили погром в супермаркете и в целом вели себя неадекватно. По словам очевидцев, агрессивных горожан скрутили несколько мужчин, которые в этот время находились в ТЦ, но охрана «оттащила» их, посоветовав «не связываться с психами». Прибывшая на место вызова полиция задержала лишь одного из нападавших, второму удалось скрыться от правоохранителей. Однако позднее и его задержали.  Возбуждено уголовное дело. Расследование проводится следственным отделом по Свердловскому району Перми под личным контролем руководителя регионального СУ СК России Дениса Головкина. Дело квалифицировано по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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