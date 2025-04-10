В Перми подростков, которые нападали на прохожих и громили супермаркет, отправили в СИЗО

Подростков, которые занимались хулиганством в Свердловском районе Перми, отправили в СИЗО. Они оба являются несовершеннолетними. Им по 17 лет.
Они пробудут под стражей два месяца. Об этом ходатайствовало следствие, — уточнили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Ранее URA.RU сообщало о том, что дебоширы орудовали 7 апреля на улице Фонтанной. Двое парней в центре города избили нескольких прохожих, повредили автомобили, устроили погром в супермаркете и в целом вели себя неадекватно.
По словам очевидцев, агрессивных горожан скрутили несколько мужчин, которые в этот время находились в ТЦ, но охрана «оттащила» их, посоветовав «не связываться с психами». Прибывшая на место вызова полиция задержала лишь одного из нападавших, второму удалось скрыться от правоохранителей. Однако позднее и его задержали.
Возбуждено уголовное дело. Расследование проводится следственным отделом по Свердловскому району Перми под личным контролем руководителя регионального СУ СК России Дениса Головкина. Дело квалифицировано по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
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