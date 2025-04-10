Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену

Российская оперная певица Анна Нетребко возвращается на сцену Цюрихского оперного театра в роли Леоноры в опере Джузеппе Верди «Сила судьбы». Об этом сообщает агентство Keystone-SDA, ссылаясь на высказывания нового художественного руководителя театра Маттиаса Шульца. Это возвращение становится значимым этапом в карьере российской певицы после ряда отмен ее выступлений в Европе и США.
«Я убежден, что она [Нетребко] заслужила эту возможность», — обозначил Шульц, комментируя влияние политических событий на жизнь простых артистов. Он считает, что такого быть не должно.
Анна Нетребко постепенно начала возвращаться на оперные сцены мира еще с 2023 года. В том году Берлинская опера объявила о возобновлении сотрудничества с Анной Нетребко. При этом сама артистка пообещала, что не будет выступать на российской сцене. С 2022 года с ней начали разрывать контракты после того, как она отказалась выступать против СВО.
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