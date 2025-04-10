Все регионы
Московская обл.
Санкт-Петербург
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
22:10
Три года в Тихоокеанском флоте и 45 — во власти: чем запомнился экс-глава Нижнетавдинского района
22:07
Якушев оценил масштабы восстановления ДНР и Запорожской области
22:00
Начал писать от скуки и стал главным фантастом России: легендарному автору «Дозоров» Сергею Лукьяненко — 57
В регионах готовятся спасать крупных застройщиков от банкротств
21:59
Как приготовить идеальный маринад для шашлыка: советы шеф-повара
21:55
Российские международные резервы выросли до рекордного уровня
21:46
Награды журналистам от губернатора ЯНАО, задержки авиарейсов, старт акции «Красная гвоздика»: события дня
Как РФ и США будут укреплять двусторонние отношения: заявления Дарчиева и Коултер после встречи в Стамбуле
21:43
ВСУ ударили по фельдшерско-акушерскому пункту в Харьковской области
21:37
В ХМАО хулиганы подрались с сотрудником прокуратуры в гаражном кооперативе
1
21:33
Медведев обозначил проблему, связанную с мигрантами, после ужесточения экзамена по русскому языку
Мишустин рассказал о бесплатных мероприятиях для многодетных семей: какие еще льготы им положены в 2025 году
21:27
Медведев резко высказался о судимых мигрантах, желающих жить в России
21:20
Куда тюменцы могут направить жалобы по своим вопросам: список главных сервисов
21:18
Новый свердловский министр задабривает медиков перед выборами губернатора, им раздадут должности
1
Избавление от «токсичного наследия» Байдена: о чем говорили делегации России и США в Стамбуле
21:17
Лукашенко заявил о возможности альтернативной валюты в странах БРИКС
1
21:15
Управленческий спрут: как Тюмень стала кузницей кадров для высших эшелонов власти страны
21:03
Mash: актрисе Светлане Немоляевой вызвали скорую помощь
Воевал с Росселем и Трутневым, доверился жулику из США
21:00
Шквалистый ветер, арест экс-мэра и нападение на ребенка: главное в Кургане 10 апреля
21:00
Житель Тверской области утонул в яме, оставленной ремонтниками
20:51
ХМАО накроет сильный ветер и дождь
Россия готовится к отмене визового режима с Китаем
20:48
Защита бывшего кадровика Минобороны просит отпустить его из СИЗО
20:48
Пермячка отсудила у поликлиники 53 тысячи рублей из-за неудаленного зуба
20:48
«Депутаты массово оставляли посты»: в каких условия на Ямале шла мобилизация в Великую Отечественную войну
Быть ли дню Победы на Западе: какие страны отменили праздник у себя, а какие не приедут на него в РФ
20:45
В Тюмень вернутся снегопады. Скрин
20:45
Праймериз на паузе: челябинцы не спешат за мандатами в заксобрание области
20:43
«Аэрофлот» рассказал подробности инцидента с самолетом Москва — Денпасар
В России ожидают новый бум на рынке жилья, несмотря на высокие цены
20:43
На Екатеринбург обрушился апрельский снегопад. Фото
2
20:38
В Кургане полицейские начали патрулировать улицы на мотоциклах BMW
20:35
Избивший ребенка в Ханты-Мансийске оказался вахтовиком
ВСУ могли запустить дрон «Рамзай» из Подмосковья: что о нем известно, мнение экспертов. Инфографика
20:32
Российская делегация оценила итоги встречи с представителями США в Стамбуле
20:21
В ЯНАО тестируют новые канализационо-очистные сооружения
20:20
Власти Нягани сделали заявление из-за поста в соцсетях с фейковым разговором учителей. Скрин
Алферова не могут похоронить почти месяц: что известно об актере, сыгравшим в «Солнечном ударе»
20:19
Мошенники наживаются на любви подростков к Telegram и брендовой одежде
20:14
Спасатели запутались в версиях пожара в ТЦ «Гринвич»
1
20:12
В Тюмени ликвидировали две аварии на газопроводах
Украина играет против правил: массированные удары ВСУ по 11 регионам РФ и их последствия для ЕС
20:06
112: в Шереметьево Airbus готовится к аварийной посадке
20:04
Пермяк пытался переехать машиной студентов, а потом напал на них с ножом
20:04
«Это часть зрелища»: министр спорта высказался за возвращение пива на стадионы
15
В Кремле ответили на обвинение во втягивании Китая в СВО на Украине: заявления Пескова
20:00
Выступление в три года и скандал в метро: карьера и жизнь «Уральского пельменя» Дмитрия Соколова
1
19:58
Теперь точно: силовики одобрили шествие «Бессмертного полка» в четырех свердловских городах
19:57
Екатеринбург вступает в борьбу за федеральные миллионы: заявление мэра
Песков озвучил URA.RU реакцию Кремля на новые пошлины Трампа
19:56
Гаишники выступили с экстренным обращением из-за опасности на свердловских трассах. Фото
19:52
Зафиксирован массовый сбой в платежных системах РФ
2
19:48
В Курган прибыла авиация МЧС для защиты от пожаров. Видео
ВСУ впервые использовали дрон вертолетного типа «Рамзай» для атаки на Подмосковье: карта СВО на 10 апреля
19:45
В Тюменской области уровень воды в Ишиме дойдет до опасной отметки к 16 апреля
19:40
Российские кикбоксеры будут выступать на турнирах WKF с флагом и гимном
19:35
Мэр Сургута запретил чиновникам публиковать фото с роскошью и алкоголем
2
Исполняющим обязанности главы Курска стал Сергей Котляров: биография, политическая деятельность
19:30
Пермяков приглашают на сезонную работу в полях за зарплату 200 тысяч
19:29
Госдеп США отчитался о встрече с представителями России
19:28
«Она не может даже самостоятельно поесть»: перенесшую инсульт челябинку не выпускают из колонии. Документ
2
Между Россией и США состоится второй раунд переговоров: темы обсуждений, перспективы переговоров
19:25
Сильный ветер ломает деревья и билборды в Кургане. Видео
19:21
Охранник, случайно убивший напавшего на детский лагерь наркомана, вышел на свободу
19:14
Бастрыкин потребовал возбудить дело против челябинца, устроившего погром в школе
1
Тело 17-летнего жителя Чечни положили посреди площади: что случилось, реакция Кадырова
19:10
Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену
19:09
Министерство культуры вмешалось в скандал с петербургским институтом кино
19:06
В Московской области подростку предъявлено обвинение в убийстве ребенка
Над Московской областью пролетел беспилотник: какие территории БПЛА атаковали ночью
19:00
В ЕС и НАТО обсуждают формат присутствия иностранных войск на Украине
18:59
Глава Нижнетавдинского района Борисов не сдержал эмоции, передавая власть своему сменщику. Видео
1
18:57
Российская делегация готовит итоговый документ по результатам консультаций с США
18:57
Свердловчанин нашел кусок перчатки в чизкейке из «Жизньмарта». Фото
2
18:56
Цены на майские сплавы в Пермском крае подскочили на 40%
18:55
Губернатор ЯНАО исполнил просьбу раненого на СВО жителя Салехарда. Видео
18:51
В «Тюменьгортрансе» ответили на критику горожан о новом расписании автобусов на остановках. Эксклюзив
3
18:48
В Челябинске произошло ДТП с переворотом. Видео
18:45
Тюменские церкви готовы освятить модные дубайские куличи
18:45
«Чем дальше ЕС, тем лучше для всех»: Алиев призвал Европу не вмешиваться в суверенные дела Азербайджана
1
18:44
В Тюмени готовятся к строительству второй объездной дороги
1
18:41
Срок пребывания иностранцев в России увеличили в два раза
18:36
Паслер предложил урезать зарплату провинившемуся чиновнику
2
18:34
Prada покупает Versace за 1,4 млрд долларов
18:33
В Нижневартовске перекроют дорогу и изменят движение автобусов. Карта
18:31
В Госдуме отреагировали на нападение на школу в Челябинске
18:30
В Екатеринбурге к полицейскому ворвались люди в масках. Видео
1
18:28
Производство на Комсомольском НПЗ не пострадало от пожара
18:24
Украинца Чалого* осудили на 16 лет за отправку посылок с бомбами
18:22
Тяжело больного экс-лидера свердловской ОПГ прооперировали
18:21
Заядлый рыбак и лыжник: что известно о новом главе Нижнетавдинского района
18:20
Вице-губернатор Алексеев отчитался перед Москвой о ремонте дорог и строительстве жилья в Курганской области
3
18:18
Легендарные советские автомобили продают в ЯНАО. Фото
18:17
В Перми закрыли опасную шаурмичную
18:17
Когда выгоднее покупать садовый участок с домом под Челябинском
18:13
На границе с Челябинской областью ограничено движение из-за непогоды
18:12
При освобождении Курской области погиб житель Ялуторовского района. Фото
18:12
Свердловчанину выставили счет за ЖКХ почти на полмиллиона: причина
18:11
Трассу М-5 в Челябинской области засыпает снегом. Фото, видео
18:08
В ЯНАО из-за погоды начали задерживать пассажирские автобусы
18:08
«Какая ты девушка»: неадекватный мужчина избил российскую туристку ногами во Вьетнаме
1
18:08
В Екатеринбурге посадили киргиза, домогавшегося школьницы
18:08
Многодетным семьям в России дали новые льготы
5
18:01
Челябинец отсудил у «Магнита» 200 тысяч рублей
18:00
Челябинцы бросились распродавать садовые участки с домиками в городе
17:58
Снег с дождем и сильным ветром вернутся в Курган
1
17:57
Трассу между Екатеринбургом и Тюменью расширят до четырех полос. Фото, видео
17:57
Скандальный перфоманс блогера Апачева в Судже обошелся ему дорого
1
17:55
Уссурийские десантники подняли российский флаг в Журавке
17:48
В Перми подростков, которые нападали на прохожих и громили супермаркет, отправили в СИЗО
17:46
Переговоры РФ и США в Стамбуле шли пять с половиной часов
17:45
Историки, политики и общественники со всей страны соберутся в ЯНАО на форуме трудовой доблести
17:42
В Брянской области трое взрослых и младенец пострадали из-за атаки ВСУ
17:41
Курганские таксисты начали зарабатывать 130 тысяч: что происходит в сфере автоперевозок
5
17:40
Умер примкнувший к ВСУ комик Александр Чечун
17:33
Песков отреагировал на слова жены, что недостаточно защищает Путина
17:31
Президент Путин похвалил Тюмень за подход к строительству новых микрорайонов
1
17:29
«Словно ударило током»: Песков рассказал о первой встрече с Навкой
1
17:28
Захарова пригрозила Японии «жесткими мерами» за помощь Киеву оружием
17:28
В курганском Заозерном столкнулись два новых автобуса. Фото, видео
2
17:27
Отца челябинского экс-депутата Аракеляна оставили в СИЗО еще на три месяца
17:26
К месту, где был найден мертвым пермский бизнесмен, принесли цветы. Фото
17:23
Тренер минского «Динамо» высказался о слабых местах челябинского «Трактора»
2
17:23
Губернатор Паслер возмутился подготовкой городов к зиме и устроил испытание заму
1
17:22
В Екатеринбург съедется сотня врачей, чтобы обсудить способы реабилитации пожилых людей
2
17:20
Лавров получил высокую награду в Алматы. Видео
17:19
Суд в Челябинской области арестовал местного жителя, обвиняемого в педофилии
17:19
В ЮУ КЖСИ опровергли информацию о давлении на беременную уволенную сотрудницу
17:18
Двое учеников тюменской школы погибли в течение месяца
17:16
В Екатеринбурге снесут несколько домов ради новых высоток
1
17:14
Молния ударила по детям на стадионе в Японии, шестеро ранены
17:14
В Екатеринбурге спецназ пришел с обысками в фирму из реестра ФСБ
17:13
Авто с пробегом резко подорожали в Свердловской области
1
17:10
В Пермском крае резко выросло число укусов клещей
17:10
Курган богат талантами: сотрудница завода победила на Всероссийском конкурсе
3
17:08
Губернатор ХМАО дал поручения подчиненным по борьбе с предстоящим паводком
17:07
«Стоимость будет расти»: сколько денег уйдет на восстановление Украины
1
17:06
Shaman временно станет учителем музыки
17:03
В Кургане интересно: тематический фестиваль пройдет в День космонавтики. Афиша
17:00
Александр Беглов: шествие «Бессмертного полка» вернется на Невский проспект
7
16:55
Вице-спикер челябинского заксобрания Шмидт заявил об участии в праймериз ЕР
16:54
В Госдуме объяснили, кого коснется правило об ограничении выдачи наличных денег
16:53
На челябинца, ворвавшегося в магазин с ножом, возбудили уголовное дело
16:53
Екатеринбург лишится известного арт-объекта. Фото
16:52
Сургутские театралы начали устраивать гастроспектакли. Фото
16:51
Украинская делегация отправилась на переговоры с США по минералам
16:45
Новый руководитель курганского округа начал решать проблемы, из-за которых предшественники лишились постов
16:43
Текслер помог пожилой челябинке добиться статуса узника фашизма. Видео
16:43
«Сможем решить проблему, как никогда»: Путин призвал не допустить роста цен на жилье в России
2
16:42
Ямальские журналисты удостоились наград губернатора
16:42
В Петербурге ужесточат требования к управляющим компаниям
16:42
В ХМАО начали подготовку к строительству логистического центра популярного маркетплейса
3
16:40
Китайские автомобили на вторичном рынке Челябинска дешевеют меньше остальных
1
16:38
Экспозицию «Пермский период» на заводе Шпагина создаст московский подрядчик
16:30
Драматург Коляда запустил сбор денег на фестиваль, который не поддержала власть
16:30
«Меня испугались»: претенденты на пост главы Кургана высказались о выбывании с конкурса
3
16:29
Власти Ямала и концессионеры раскрыли планы по модернизации аэропорта в Салехарде
16:29
В курской Махновке обнаружены тела девяти жителей, убитых ВСУ. Видео
16:25
Свердловские ветеринары показали, как вакцинируют диких животных от смертельной болезни. Видео
16:24
СОБР ворвался в офисник в Екатеринбурге. Фото
16:22
Хинштейн пообещал кару всем, кто участвовал во вторжении в Курскую область
16:15
В ХМАО влюбленные поженились в тюрьме
16:15
В Кургане интересно: участник шоу «Голос» приедет, чтобы наградить лучших на специальной премии
1
16:11
Буцкая: многодетных нельзя лишать льгот, если доход выше прожиточного минимума
1
16:11
Энергетики Нижневартовска инвестируют миллионы рублей в модернизацию сетей
16:10
Тюменский политик Сысоев обозначил главные цели на посту лидера курганской ЛДПР
16:09
В Копейске задержан 58-летний дезертир из Казахстана
16:09
«Полная чушь»: в офисе Зеленского отреагировали на информацию о выборах нового президента Украины
16:04
Еврокомиссия призвала Украину «варить борщ вместе»
16:02
Из-за дождя цены на такси взлетели в Екатеринбурге. Скрин
16:01
Тюменские родители просят у Бастрыкина помочь обезопасить путь их детей до школы. Видео
16:00
В курганском округе из-за детской шалости сгорела постройка
15:58
Умер актер из «Солнечного удара» Владимир Алферов
15:58
В Комсомольске-на-Амуре на территории НПЗ вспыхнул крупный пожар
15:55
В ХМАО сотрудница налоговой отправится под суд за взятки
15:55
На трассе под Пермью микроавтобус улетел в кювет
15:54
Челябинцы отказываются покупать табак на маркетплейсах
1
15:54
В Тюменской области выбрали нового мэра
1
15:51
На тюменских газопроводах произошло несколько аварий
15:50
В Европе не захотели обострять отношения с Трампом
1
15:48
В ЯНАО станет больше домов, украшенных триколором. Фото
15:45
ФСБ подтвердила обмен заключенными
15:45
Меценаты Курганской области: какие дорогие и необычные пожертвования делали политики и бизнесмены
2
15:44
Глава Нефтеюганска назначит своим замом сотрудника югорского госуниверситета
15:40
Курган богат талантами: музыканты стали победителями конкурса-фестиваля «Рояль в Джазе»
3
15:40
Вернувшийся в Россию заключенный Петров рассказал, что чувствует. Видео
2
15:37
В Тюмени из-за ДТП заблокирован проезд в сторону «Стрелы». Скрин
15:33
Экс-мэр из ХМАО требует реабилитации после снятия обвинений в халатности
15:32
Председатель бюджетного комитета заксобрания Пермского края Елена Зырянова сложила полномочия
15:28
Нефтяные компании массово влезают в долги по кредитам
15:25
В полиции предупредили о новой мошеннической схеме на маркетплейсах
15:24
Второй трамвайный маршрут запустят в Академический район Екатеринбурга. Карта
1
15:22
Песков ответил на обвинения Зеленского, что РФ использует солдат Китая
15:22
Песков раскрыл, будет ли обсуждаться Украина переговорах РФ и США
15:21
ФСБ рассекретила документы о действиях партизан и подпольщиков во время ВОВ
15:20
Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса змеи
15:18
Роспотребнадзор предупредил об опасности распространений инфекций из-за паводка в ХМАО
15:17
Курганцам из-за неубранного мусора придется заплатить штрафов на 6 миллионов. Видео
15:16
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
15:15
В Кремле отреагировали на то, что стало с телом напавшего на пост ДПС в Чечне
15:12
Части ВСУ попали в огненный мешок между Дзержинском и Димитровым
15:11
Замглавы «Мостотреста» в Петербурге задержан за взятку в 1,2 миллиона
15:07
Ямальские мэры присоединились к акции «Красная гвоздика». Фото
15:04
ЕКАД встал в глухую пробку на несколько километров. Скрин
15:04
Пермяки стали реже покупать кофе в общепите
1
15:02
ВС РФ освободили Журавку
15:00
«Бессмертный полк» состоится в России в смешанном формате
3
14:59
Дело осужденной за госизмену Карелиной, которую освободили в рамках обмена США и РФ
5
14:56
Лавров возложил цветы к Вечному огню в Казахстане. Видео
14:56
Губернатор Моор назначил финалиста программы «Время героев» в областной департамент
14:55
Жители Одессы несут цветы к памятникам советским солдатам
1
14:54
На дороги Петербурга выйдет новый электробус отечественного производства
14:51
В челябинских печах уничтожили европейские сыры. Фото
7
14:51
Пожар произошел в тюменском баре Fresca. Видео
14:48
В Копейске в грозу заметили яркий светящийся шар. Видео
14:48
Бывший проректор челябинского педвуза Рябчук отстоял условный срок в апелляции
14:47
Калийный гигант из Пермского края победил в престижном конкурсе промышленников
14:46
ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики России
14:46
В Екатеринбурге за десятки миллионов продают базу отдыха на берегу озера. Скрин
14:45
Новый мэр челябинского города стал жертвой мошенников. Фото
14:44
Жителей ХМАО зовут мыть самолеты на зарплату в 200 тысяч рублей
2
14:44
Вплоть до диабета: диетолог назвала самый вредный рис
1
14:41
Петербургские «Подписные издания» силовики проверили на запрещенную литературу
14:40
ВСУ повредили газопровод в Белгородской области
14:39
В Польше продлили следствие по авиакатастрофе под Смоленском: история катастрофы, в которой погиб президент
10
14:38
Глава администрации Феодосии ушел в отставку после встречи с Аксеновым
14:36
В ХМАО суд продлил арест экс-мэру Сургута Филатову
14:33
Газовики требуют почти миллиард с Челябинского меткомбината
14:32
Активная позиция жителей: губернатор Шумков рассказал, как навести порядок в управлении домами
10
14:31
В Перми пьяный мужчина напал на школьницу
14:28
Подозреваемой в жестоком убийстве пенсионерки молотком пермячке избрали меру пресечения
14:28
В Курской области не будут отменять компенсационные выплаты за аренду жилья
14:26
Ледоход на Оби в ХМАО начнется в конце апреля
14:25
В Ставрополе неизвестный взорвал банкомат
14:25
В Польше продлили следствие по авиакатастрофе под Смоленском, в которой погиб президент Качиньский
14:25
Текслер познакомился с новым директором челябинского цинкового завода Ульяновым
14:23
Адвокат рассказал о состоянии осужденной свердловчанки Карелиной после обмена с США
14:21
ДК имени Крупской в Петербурге станет памятником регионального значения
14:20
Группу тюменцев обвинили в мошенничестве на десятки миллионов рублей
14:16
Стали известны подробности освобождения свердловчанки Карелиной после обмена РФ и США
1
14:15
Курганская жара закончится 11 апреля
14:13
Хочет стать мамой и мечтает завести питомца: как живет самая красивая стюардесса «Ямала» из Тюмени
2
14:09
Выяснилось, что успели обсудить делегаты на судьбоносных переговорах РФ и США в Стамбуле
14:08
ХК «Трактор» в «минской» серии постарается избавиться от проклятия первого периода
14:07
Боец СВО наградил медалями депутатов курганского округа. Фото
14:05
Очередной южный циклон несет опасную погоду в Челябинскую область
14:04
Осужденная в РФ Карелина вышла на свободу после обмена с США
1
14:02
На «уральской Рублевке» спасают крупное заброшенное предприятие. Фото
14:01
Экс-директору пермской инвесткомпании продлили срок содержания под стражей
14:00
В ХМАО выставили на торги вертолетную площадку банкротной фирмы по цене подержанного авто
14:00
За пятиминутное опоздание — 5 лет тюрьмы: как жили дети в Курганской области во время Великой Отечественной
13:59
Пермяк при странных обстоятельствах погиб после квеста на горнолыжной базе
13:57
Челябинец, устроивший погром в школе, стоит на учете в психдиспансере
13:56
В центре Тюмени загорелся ресторан. Видео
13:53
Компания Leonardo отрицает сотрудничество с Россией при создании самолета М-346
13:52
Стало известно, кого из заключенных обменяли РФ и США
13:50
«Очень грязно»: мэр Екатеринбурга раскритиковал уборку улиц города
10
13:43
Космонавт Петелин вручил первые паспорта челябинским школьникам. Фото, видео
1
13:39
Пермский производитель премиальной воды сократил прибыль в два раза
13:33
В Петербурге суд арестовал организатора двойного убийства ради квартиры. Фото
1
13:33
Россия и США обменялись заключенными
13:31
Как правильно играть с собаками, чтобы не навредить: мнение ветеринара
13:30
Россиянин попытался вывезти из Таиланда сушенную голову крокодила
2
13:30
Екатеринбуржцы распродают мерч с автографами Овечкина за десятки тысяч. Скрин
13:29
Как Екатеринбург отметит День Победы: программа
13:28
В Тюменской области количество ландшафтных пожаров выросло в несколько раз
13:26
Полиция опубликовала новые подробности о курганце, который пытался изнасиловать девочку
13:17
Mash: ВСУ впервые использовали дрон вертолетного типа для атаки на Подмосковье
1
13:15
Назначен новый посол РФ в Черногории
13:15
Обвиняемый в убийстве и захвате заложников в ХМАО этапирован в СИЗО Тюмени
13:15
Протестный курганский округ столкнулся с проблемами из-за бюджета
13:15
Как строили несостоявшийся первый советский небоскреб, который стал главным госпиталем в Свердловске
13:13
Помидоры стали самыми дорогими овощами в Свердловской области
6
13:12
Жителям ЯНАО предлагают обменивать монеты на банкноты
13:10
Дети-сироты в Челябинске разыграют в хоккей уникальные кубки
13:10
Экс-чиновник из ХМАО, державший сына в заложниках, подал апелляцию
13:10
Жога собрал кураторов уральских регионов, чтобы обсудить СВО, паводок и полевые работы
13:10
В Челябинске убирают крупную стоянку
2
13:06
В России стали массово закрываться китайские автосалоны
6
13:06
«Адская дорога»: дачники Сургута пожаловались на разрушенный проезд к новому поселку. Видео
13:03
Уровень воды в Туре в Тюмени стремительно поднимается. Инфографика
13:03
«Радар ммс» построит научно-образовательный центр в Санкт-Петербурге
13:02
Киргизия отказалась от празднования Победы 9 мая
1
12:58
В Пермском крае умерла журналистка Балякина, обвиняемая в вымогательстве
12:58
В центре Екатеринбурга почти на все лето перекроют важную улицу
1
12:55
Ректор ПсковГУ жила в местном отеле четыре года за 14 млн рублей
4
12:52
Экс-директора депспорта Тюмени повысят до главы аграрного района
2
12:51
Полпред Жога вошел в комиссию Госсовета по поддержке ветеранов СВО. Фото
1
12:48
Фермер в Пермском крае выращивал опасный картофель
12:48
Юная жительница Ямала стала жертвой мошенников, пытаясь заработать бонусы в Roblox
12:48
Челябинский следком подключился к расследованию дебоша в школе
12:48
Завод «Арктик СПГ 2» в ЯНАО готовится к отгрузке газа в условиях санкций США
12:47
Улица в честь юбилея Великой победы появится в Тюмени. Фото
12:46
СУ СК: отец курганской школьницы поймал зека, пытавшегося изнасиловать его дочь
4
12:40
В курганском округе временно будет идти хлорированная вода
12:37
В Турции на шахте произошел взрыв, есть пострадавшие
12:34
От почитания березы до дня анимешника: какие праздники отмечают 11 апреля в России и мире
12:33
Прокуратура подключилась к проверке после нападения на челябинскую школу
12:32
В крупнейшем парке Нижневартовска запретили трендовые гендер-пати. Фото
1
12:30
У Курска появился новый мэр после отставки Куцака
12:30
Правительство сделало доступнее важнейшие лекарства
12:27
Курган богат талантами: женская команда взяла золото на Чемпионате России по пауэрлифтингу. Фото
12:26
Петербургский пенсионер приехал на дачу и обнаружил тело сестры
12:20
ВС РФ успешно испытали уникальные дроны «Гортензия» в зоне СВО
12:18
Вулкан на Камчатке готовится к сильному извержению. Видео
1
12:18
Задержать напавшего на челябинскую школу помогли антитеррористические учения
12:16
В Серов, где нашли женскую голову, прибыли сыщики из свердловского главка МВД. Видео
12:15
Пермяка приговорили к обязательным работам за нападение на росгвардейца
12:15
В центре Екатеринбурга установят гигантскую сцену к 9 Мая, ждут хедлайнера. Фото
12:14
Кириенко поблагодарил Центр «Наследие» за мощную поддержку Донбасса
12:13
Военные попросили новую площадку для просмотра парада в Екатеринбурге
12:12
Челябинца, прорвавшегося в школу, передали медикам
12:12
Бизнес-омбудсмен Петербурга указал на дефицит кадров на производстве
12:08
Мэр Екатеринбурга рассказал о судьбе «Бессмертного полка»
12:07
Профайл арестованного курганского экс-мэра Дорошенко
1
12:06
«Мне стыдно»: мэр Екатеринбурга разнес районы, неготовые к битве за федеральные деньги
1
12:05
Тюменцам массово приходят штрафы из-за новых камер на объездной
12:04
VIP-трибуну на параде в Екатеринбурге увеличат в два раза
2
12:01
Петербуржец хотел устроиться на работу, а получил перелом
12:00
В Стамбуле начались важные переговоры России и США
11:59
В мэрии рассказали, где пройдет салют на 9 Мая в Екатеринбурге. Фото
11:54
У ЕС проблемы с использованием российских активов
11:53
«Как этим пользоваться?»: тюменцы взбунтовались из-за нового «умного» расписания автобусов
4
11:49
Петербургский нефтяной терминал поддержал изъятие 55% акций государством
11:49
Зарплаты врачам в Курганской области начнут платить по новой системе
8
11:49
Пермяка, убившего знакомого табуретом, отправили в колонию
11:46
Челябинка прогуливала отработку из-за похмелья
1
11:45
Гордеев снизил свою долю в ПИК до 15%
1
11:45
На одном из заводов в Миассе погиб рабочий
11:40
В США человек из будущего запросил пособие по безработице
11:39
В аэропорту Нового Уренгоя начались задержки авиарейсов. Скрин
11:37
Похитители нефти из ХМАО с месторождения в ЯНАО отделались условным сроком
11:35
Под Екатеринбургом таинственно пропал студент МЧС. Фото
11:34
В АТОР заявили, что скоро путешествия по миру будут стоить как обувь
11
11:34
Власти ЯНАО рассказали, когда начнут очищать озеро, из которого пил Ельцин
11:33
В петербургской квартире взорвался самогонный аппарат, трое пострадали
11:33
Власти Челябинска готовят проект строительства ливневки в Ленинском районе. Карта
11:30
В центре Екатеринбурга массово эвакуировали студентов УрФУ
11:30
Жителю Ижевска вынесли приговор за дачу взяток на курганском оборонном предприятии
11:29
В Уватском районе умерла школьница, которую сбил пьяный водитель Мерседеса. Фото
11:29
Разгромил кабинет директора, занимался пауэрлифтингом: что известно о ворвавшемся в школу челябинце
1
11:25
В Петербурге подросток отдал однокласснику 18 миллионов на лечение матери
11:25
Курганские власти признали неэффективным расходование бюджета на светофоры
11
11:24
В Кургане временно отключат воду в детсаду и поликлинике. Список
11:20
Арестованного экс-мэра Щучьего Дорошенко подозревают в махинациях с квартирами. Эксклюзив
3
11:19
Экс-министр сельского хозяйства Пермского края Хараськин уехал на Донбасс молиться за бойцов. Видео
2
11:17
Челябинец, ворвавшийся в школу, разгромил кабинет директора
11:11
Семь человек пострадали в жестком ДТП на свердловской трассе. Фото
11:10
Педагогов и ученика наградят за задержание напавшего на школу в Челябинске. Фото
1
11:08
Бастрыкин подключился к ЧП с нападением на ребенка в Ханты-Мансийске
11:07
Пометку «ранее судим» хотят добавить на сайтах знакомств
4
11:03
Волонтерская помощь бойцам: сотрудник УФСИН Курганской области восстановил партию автомобилей. Фото
3
11:02
Челябинец, ворвавшийся с ножом в школу, был пьян
11:02
Аренда квартир подешевела в Екатеринбурге
11:00
В Перми рухнули цены на аренду жилья
11:00
После войны Жуков прибыл в Златоуст отблагодарить рабочих за стойкость
10:58
Полуголые красавицы устроят заезд под Нижним Тагилом
2
10:58
Тюменцев ожидают затяжные дожди. Скрин
10:57
Солдаты на танках и грузовиках выехали на улицы Екатеринбурга. Фото
10:54
На двух участках трассы М-5 в Челябинской области введено реверсивное движение
10:52
Пенсионеру из ЯНАО помогли вернуть незаконно присвоенные накопления
10:48
В школу Челябинска ворвался вооруженный мужчина
10:48
В Пермском крае умерла заслуженный учитель РСФСР Татьяна Русинова
10:46
В ХМАО зарплаты таксистов превысили 150 тысяч рублей
10:45
Генпрокуратура России признала нежелательной американскую НПО
10:36
Пермский завод пиломатериалов снизил прибыль на сотни миллионов рублей
2
10:36
В Курганской области наблюдается стабильное падение уровня воды в реках. Инфографика
3
10:31
Стали известны первые громкие хедлайнеры «Ночи музыки»
1
10:31
В тюменских реках растет уровень воды. Инфографика
10:28
На СВО погиб отец двоих детей Артем Есин из Пермского края
10:27
Курганская область модернизирует медицину: появилось оборудование против заболеваний мозга и для лечения травм
5
10:27
Врачи нашли у свердловчанки редкую опухоль размером с грейпфрут. Фото
10:25
В России упало производство спирта
2
10:22
В Петербурге накрыли крупную нарколабораторию
10:13
Губернатор Текслер встретился с экс-мэром Челябинска Котовой
1
10:10
Проектный офис ЯНАО рассматривает лучшие варианты паромов для переправы Салехард — Лабытнанги. Скрин
1
10:09
Вода на кладбище в центре Челябинска не несет угрозы водоемам
10:09
В Кургане начали украшать автобусы к юбилею Великой Победы. Фото
2
10:07
Сын Михалкова отсудил 5 миллионов у сети кинотеатров «Киномакс»
1
10:06
Суд арестовал экс-владельца банка «Югра» из-за новых обвинений в мошенничестве
10:04
Театр «Дом актера» в Перми переезжает из-за реконструкции
10:01
Ямальский мэр пригласил жителей на зимнюю рыбалку и фестиваль ухи
1
09:59
В ХМАО закрыли все зимники
09:56
Курганские приставы задержали наркомана, который угрожал спустить на них собак. Фото
09:56
В Екатеринбурге загорелся «Гринвич»: как это было
1
09:55
США готовы увеличить штат посольства в Москве для выдачи виз россиянам
2
09:52
Стала известна лучшая авиакомпания России
09:51
В России за пять дней заблокировали почти 16 миллионов сим-карт
9
09:50
В России появился опасный сорняк из Европы, уничтожающий фундаменты зданий
9
09:47
Военкомат целый год «футболит» екатеринбуржца: причина
09:45
Экс-мэра города Щучье Дорошенко отправили в СИЗО. Эксклюзив
09:43
Воспитанник «Трактора» Панарин забил 300 голов в НХЛ
09:42
Курганские пограничники поймали иностранца, который хотел незаконно пересечь границу. Фото
09:37
«Коммерсант»: Россия рискует потерять 12 млрд рублей из-за особых конфет
6
09:32
Челябинские водители такси стали зарабатывать по 135 тысяч рублей
3
09:30
У бывшего курганского мэра прошли обыски. Эксклюзив
09:26
Временное затишье: когда Землю накроет магнитная буря — прогноз от ученых
1
09:22
Названа причина пожара в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. Фото
09:10
Беспилотник ВСУ сбили над Московской областью
09:06
«Четко сработали службы»: пожар в ТЦ «Гринвич» ликвидирован. Фото
09:02
Жительница Суджи заявила о зверствах ВСУ во время эвакуации
08:47
В центре Екатеринбурга горел «Гринвич»: онлайн-трансляция
08:47
Пермяков зовут работать в Сочи на стройку за 540 тысяч рублей
3
08:46
Бывший гаишник проиграл суд курганскому УМВД из-за пропажи в лесу
08:45
Челябинские дети на выходных встретятся с гонщицей и узнают секреты камнерезов. Афиша
08:40
В Екатеринбурге загорелся ТЦ «Гринвич». Фото
08:35
Агент Асмус поставила точку в скандале со съемками «Склифа»
08:33
Пентагон забил тревогу из-за ядерной угрозы в космосе
2
08:32
Полиция Кургана задержала трех человек по делу о паленом алкоголе
2
08:31
Российским военным осталось освободить два населенных пункта в Курской области: обстановка в Олешне и Горнале
4
08:20
Единороссы ХМАО не спешат исключать из партии депутата, скрывшего ВНЖ Италии. Инсайд
1
08:13
В центре Екатеринбурга загорелся дом. Видео
08:12
США пообещали Европе перерезанное горло из-за связей с Китаем
2
08:02
РБК: власти стали готовиться к возврату иностранных компаний
4
08:01
Почему забуксовал законопроект, что таксисты должны ездить только на машинах РФ
6
08:00
В Тюменскую область пришло летнее тепло
08:00
Свердловскую медицину ждет оптимизация: заявление нового министра
26
07:57
«За деньги рожать аморально»: свердловский омбудсмен выступил против выплат беременным школьницам
8
07:51
На челябинском озере Увильды продают базу за 235 млн рублей
1
07:47
Россиянам назвали надежный способ хранения денег
5
07:45
В Шадринске мэрия потребовала убрать плакат КПРФ о народном референдуме
6
07:40
Суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ почти на 200 млн рублей
07:40
Тюменская птицефабрика, которую купило «Черкизово», теряет прибыль
07:34
Житель ЯНАО на пожаре отравился угарным газом
07:20
Врач раскрыл, что ни в коем случае нельзя есть, чтобы не испортить печень
2
07:16
CNN предсказал трехкратный рост цены на iPhone из-за Трампа
1
07:10
Праздник Ледохода в Перми посвятят Году Защитника Отечества
07:09
В России мужчины все чаще хотят выходить в отпуск по уходу за детьми вместо жен
2
06:53
Аналитики узнали, сколько ВСУ потратили на вторжение в Курскую область
06:50
В Госдуме призвали остановить рост цен на яйца из-за Пасхи
5
06:46
В Сибири планируют создать кластер по переработке редкоземельных металлов
15
06:21
Борис Шпигель объяснил, зачем подарил часы Breguet экс-губернатору Белозерцеву
1
06:20
Юрист уточнил новые правила начисления пени за задолженность по ЖКХ
06:13
Более 800 тысяч пенсионеров России получили единовременную выплату
4
06:10
Снегопады и дожди обрушатся на Свердловскую область
05:50
Вахтовикам в Тюменской области предлагают зарплату свыше 400 тысяч рублей
2
05:48
Завершено следствие по делу подрыва авто экс-сотрудника СБУ в Москве
05:46
«Работа.ру»: в мае жители России отдохнут дважды по четыре дня
05:45
В двух районах Перми пройдут отключения холодной воды
05:38
Появилось видео роскоши, в которой жила арестованная ректор Псковского вуза
6
05:30
На Ямале 20-градусные морозы за сутки сменятся резким потеплением до +5
05:30
В Шадринске ожидаются дожди и похолодание
05:20
Когда в ХМАО вернется весна
05:05
Сирийская диаспора добилась смены посла в России
05:00
Baza: в Чечне тело напавшего на сотрудников ДПС выставили напоказ
6
04:55
Мэр Сургута определился с подопечным в проекте «Герои Югры». Фото
04:54
В Госдуме призвали наказывать за намеренное изображение церквей без крестов
7
04:45
Бастрыкин вступился за сироту из Пермского края
04:39
ТАСС: бойцы ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из-под Курска
04:30
В ЯНАО на продажу выставлены самые дорогие коттеджи за 60 млн рублей
04:23
Фонд Потанина вложился в создание важнейшей технологии современности в России
3
04:12
SC: ЕС умрет к 2040 году, если не изменит тактику
04:01
Актуальные вакансии с работой в офисе в Кургане: краткий обзор
2
03:59
В Екатеринбурге пойман еще один подросток из банды террористов. Фото
03:46
В Госдуме хотят запретить продажу товаров для нарушения закона
14
03:34
Моисей и Джина: топ редких имен у тюменских родителей
03:19
Премьер Словакии Фицо: Зеленский одним решением по газу нанес вред всей Европе
03:15
Мокрый снег, дожди и потепление ожидаются в Пермском крае
03:01
Грозы и сильный ветер ожидаются в Курганской области
02:48
США без объяснения причин добились бесплатного прохода ВМФ по Панамскому каналу
02:47
Бастрыкин требует доклад о челябинских школьниках, заставлявших ребенка сниматься в порно
39
02:22
Трамп: у США есть мощнейшее оружие, о котором еще никто не знает
6
02:22
В ЯНАО сноубордисты поборются за денежный приз в несколько сотен рублей
02:13
Бастрыкин взял на контроль дело о жестоком избиении школьницы в Нижнем Тагиле
02:00
Новые площадки для выгула собак появятся в Перми
01:52
Бастрыкин взялся за дело об избиении жителя Нижневартовска группой подростков
1
01:49
Трамп объявил абсолютную готовность начать войну с Ираном
3
01:24
Зеленский предложил США сделку по оружию: внезапное желание оплачивать поддержку
01:14
Росавиация: в аэропортах Москвы ограничили полеты ради безопасности
01:01
Курганец избавляется от опасного бизнеса из-за переезда. Фото
01:00
Reuters: в США хотят создать фонд для борьбы с Россией
00:56
Тюменских водителей ждет опасность на трассе
00:55
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения собак на школьниц в Прикамье
00:45
В детском саду Курганской области дети плетут маскировочные костюмы для СВО и поют военные песни. Видео
2
00:34
«Жуткий гул с неба»: челябинцев поразила первая гроза в апреле. Видео
00:22
Захарова нашла связь между действиями Макрона и погодными явлениями
2
00:14
Пентагон: США определятся с военным присутствием в Европе после беседы с Россией
2
00:08
Толпа подростков избила двух екатеринбуржцев на ВИЗе. Видео
6
00:04
США обвинили Китай в провокации торговой войны, поскольку тот посмел обороняться
5
00:02
В городе ХМАО жители переполошились из-за запаха газа
00:00
Трамп после обвала экономики США резко переобулся, приостановив пошлины
1