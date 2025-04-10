Российские дипломаты на переговорах с США потребовали срочно вернуть конфискованное имущество

Россия и США в ходе переговоров в Стамбуле срочно договорились разработать дорожную карту по вопросу конфискованной российской дипломатической собственности. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ по итогам консультаций, проведенных в Стамбуле. Российский посол Александр Дарчиев подчеркнул, что вернуть РФ ее собственность необходимо в срочном порядке.
«Посол России Александр Дарчиев особо подчеркнул важность срочных практических шагов в данном направлении, включая незамедлительный допуск на указанные объекты российских представителей дня инспекции и оценки нанесенного ущерба», — отмечается на сайте МИД РФ по итогам встречи делегатов из США и РФ в Стамбуле.
В настоящий момент шесть российских объектов недвижимости, принадлежащим МИД РФ, остаются конфискованными. В ходе прошедших переговоров стороны договорились разработать дорожную карту по возвращению данных объектов России.
В рамках официального заявления МИД сообщается, что проведенные консультации России и США направлены на улучшение двусторонних связей. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы, касающиеся восстановления контроля над изъятыми объектами и оценки ущерба, причиненного дипломатической собственности. Российский посол Дарчиев отметил, что второй раунд диалога между Российской Федерацией и Соединенными Штатами принес значительные результаты в процессе нормализации отношений между странами.
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