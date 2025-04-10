Лукашенко похвастался игрой в одной команде с Гретцки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2010 году играл с канадским хоккеистом Уэйном Гретцки во время его визита в Минск на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом белорусский лидер рассказал, комментируя побитый Александром Овечкиным рекорд Гретцки.
«Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятёрке», — приводит слова Лукашенко БелТА. Издание уточнило, что в январе 2010 года канадский гость посетил Минск, где принял участие в качестве почетного приглашенного на Матч звезд КХЛ.
Президент также назвал обоих хоккеистов «нашими». Он отметил, что Овечкин — русский, а у Гретцки белорусские корни.
Как URA.RU писало ранее, президент России Владимир Путин направил поздравления хоккеисту Александру Овечкину, который забросил свою 895-ю шайбу в ворота команды «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом он побил рекорд Гретцки.
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