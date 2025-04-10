Лукашенко похвастался игрой в одной команде с Гретцки

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Лукашенко играл с канадцем в одной команде в 2010 году
Лукашенко играл с канадцем в одной команде в 2010 году Фото:
новость из сюжета
Овечкин побил рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2010 году играл с канадским хоккеистом Уэйном Гретцки во время его визита в Минск на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом белорусский лидер рассказал, комментируя побитый Александром Овечкиным рекорд Гретцки.

«Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятёрке», — приводит слова Лукашенко БелТА. Издание уточнило, что в январе 2010 года канадский гость посетил Минск, где принял участие в качестве почетного приглашенного на Матч звезд КХЛ.

Президент также назвал обоих хоккеистов «нашими». Он отметил, что Овечкин — русский, а у Гретцки белорусские корни.

Как URA.RU писало ранее, президент России Владимир Путин направил поздравления хоккеисту Александру Овечкину, который забросил свою 895-ю шайбу в ворота команды «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом он побил рекорд Гретцки.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2010 году играл с канадским хоккеистом Уэйном Гретцки во время его визита в Минск на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом белорусский лидер рассказал, комментируя побитый Александром Овечкиным рекорд Гретцки. «Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятёрке», — приводит слова Лукашенко БелТА. Издание уточнило, что в январе 2010 года канадский гость посетил Минск, где принял участие в качестве почетного приглашенного на Матч звезд КХЛ. Президент также назвал обоих хоккеистов «нашими». Он отметил, что Овечкин — русский, а у Гретцки белорусские корни. Как URA.RU писало ранее, президент России Владимир Путин направил поздравления хоккеисту Александру Овечкину, который забросил свою 895-ю шайбу в ворота команды «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом он побил рекорд Гретцки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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