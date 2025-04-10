«Выводил деньги»: в Екатеринбурге задержан главный по парковкам

В Екатеринбурге задержали начальника «Городской службы автопарковок». Первой об этом сообщила пресс-служба мэрии в своем неофициальном telegram-канале. Информацию URA.RU подтвердили источник, близкий к мэрии, и источник в силовой среде.
«Евгения задержали 10 апреля, работали Следственный комитет и ФСБ. Его подозревают в том, что выводил деньги, которые должны были идти в городской бюджет, через дружественные ИП», — уточнил второй собеседник агентства. От официальных комментариев силовики воздерживаются.
Это уже третья такая операция с начала года, связанная с транспортным блоком администрации, который по заданию мэра Алексея Орлова переформатируют последние 12 месяцев. В феврале задержали гендиректора «Гортранса» Сергея Нугаева, в апреле — главного инженера предприятия Андрея Эльзессера. Обоих подозревают в получении взяток от компании «Спецатомремсервис».
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