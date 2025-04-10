«Выводил деньги»: в Екатеринбурге задержан главный по парковкам

ФСБ пришла за директором «Городской службы автопарковок» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Силовую операцию провели сотрудники ФСБ и СКР Фото:

В Екатеринбурге задержали начальника «Городской службы автопарковок». Первой об этом сообщила пресс-служба мэрии в своем неофициальном telegram-канале. Информацию URA.RU подтвердили источник, близкий к мэрии, и источник в силовой среде.

«Евгения задержали 10 апреля, работали Следственный комитет и ФСБ. Его подозревают в том, что выводил деньги, которые должны были идти в городской бюджет, через дружественные ИП», — уточнил второй собеседник агентства. От официальных комментариев силовики воздерживаются.

Это уже третья такая операция с начала года, связанная с транспортным блоком администрации, который по заданию мэра Алексея Орлова переформатируют последние 12 месяцев. В феврале задержали гендиректора «Гортранса» Сергея Нугаева, в апреле — главного инженера предприятия Андрея Эльзессера. Обоих подозревают в получении взяток от компании «Спецатомремсервис».

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В Екатеринбурге задержали начальника «Городской службы автопарковок». Первой об этом сообщила пресс-служба мэрии в своем неофициальном telegram-канале. Информацию URA.RU подтвердили источник, близкий к мэрии, и источник в силовой среде. «Евгения задержали 10 апреля, работали Следственный комитет и ФСБ. Его подозревают в том, что выводил деньги, которые должны были идти в городской бюджет, через дружественные ИП», — уточнил второй собеседник агентства. От официальных комментариев силовики воздерживаются. Это уже третья такая операция с начала года, связанная с транспортным блоком администрации, который по заданию мэра Алексея Орлова переформатируют последние 12 месяцев. В феврале задержали гендиректора «Гортранса» Сергея Нугаева, в апреле — главного инженера предприятия Андрея Эльзессера. Обоих подозревают в получении взяток от компании «Спецатомремсервис».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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