14 февраля 2025

Арестован гендиректор «Гортранса» Екатеринбурга Нугаев

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Нугаев вину не признает
Сергей Нугаев вину не признает Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали гендиректора «Гортранса»

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу гендиректора «Гортранса» Сергея Нугаева, обвиненного в коррупции (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. 

С ходатайством о заключении Нугаева под стражу обратилось следствие. Защита просила вообще не избирать никакую меру пресечения, но если и избирать, — домашний арест или запрет определенных действий. Вину Нугаев не признает. За решеткой он будет находиться как минимум до 12 апреля. 

Нугаева задержали днем 13 февраля прямо в кабинете (также обыски прошли у него дома, но изъяли силовики только договоры по месту работы). Топ-менеджера обвиняют во взятке в 160 тысяч рублей от главы «Спецатомремсервиса» (занимается ремонтом автобусов) Евгения Пильникова. Уже решено, что место Нугаева займет главный инженер «Гортранса» Михаил Щипанов. Все, что известно об уголовном деле, — в  сюжете URA.RU .

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Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу гендиректора «Гортранса» Сергея Нугаева, обвиненного в коррупции (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.  С ходатайством о заключении Нугаева под стражу обратилось следствие. Защита просила вообще не избирать никакую меру пресечения, но если и избирать, — домашний арест или запрет определенных действий. Вину Нугаев не признает. За решеткой он будет находиться как минимум до 12 апреля.  Нугаева задержали днем 13 февраля прямо в кабинете (также обыски прошли у него дома, но изъяли силовики только договоры по месту работы). Топ-менеджера обвиняют во взятке в 160 тысяч рублей от главы «Спецатомремсервиса» (занимается ремонтом автобусов) Евгения Пильникова. Уже решено, что место Нугаева займет главный инженер «Гортранса» Михаил Щипанов. Все, что известно об уголовном деле, — в  сюжете URA.RU .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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