Арестован гендиректор «Гортранса» Екатеринбурга Нугаев

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу гендиректора «Гортранса» Сергея Нугаева, обвиненного в коррупции (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
С ходатайством о заключении Нугаева под стражу обратилось следствие. Защита просила вообще не избирать никакую меру пресечения, но если и избирать, — домашний арест или запрет определенных действий. Вину Нугаев не признает. За решеткой он будет находиться как минимум до 12 апреля.
Нугаева задержали днем 13 февраля прямо в кабинете (также обыски прошли у него дома, но изъяли силовики только договоры по месту работы). Топ-менеджера обвиняют во взятке в 160 тысяч рублей от главы «Спецатомремсервиса» (занимается ремонтом автобусов) Евгения Пильникова. Уже решено, что место Нугаева займет главный инженер «Гортранса» Михаил Щипанов. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU .
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!