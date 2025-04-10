10 апреля 2025

Ефремов пожаловался на тяжелую адаптацию после освобождения. Видео

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Михаил Ефремов опроверг слухи о планах по возвращению к актерскому ремеслу
Михаил Ефремов опроверг слухи о планах по возвращению к актерскому ремеслу Фото:

Освобожденный из колонии российский актер Михаил Ефремов заявил, что ему сложно адаптироваться. О своих первых днях на воле он рассказал журналистам.

«Адаптироваться к обычной жизни пока тяжело. Про работу в кино еще рано говорить», — цитирует Михаила Ефремова Ruptly.

По словам актера, сейчас он живет с семьей, уже успел встретиться с детьми. Ефремов подчеркнул, что обязательно поедет на могилу к водителю фургона, который погиб после столкновения с его машиной.

URA.RU уже писал, что Ефремов вернулся в свою московскую квартиру 9 апреля. Он сообщал о плохом самочувствии. Актеру нужно раз в месяц ходить в отделение полиции, чтобы отмечаться, передает RT.

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Освобожденный из колонии российский актер Михаил Ефремов заявил, что ему сложно адаптироваться. О своих первых днях на воле он рассказал журналистам. «Адаптироваться к обычной жизни пока тяжело. Про работу в кино еще рано говорить», — цитирует Михаила Ефремова Ruptly. По словам актера, сейчас он живет с семьей, уже успел встретиться с детьми. Ефремов подчеркнул, что обязательно поедет на могилу к водителю фургона, который погиб после столкновения с его машиной. URA.RU уже писал, что Ефремов вернулся в свою московскую квартиру 9 апреля. Он сообщал о плохом самочувствии. Актеру нужно раз в месяц ходить в отделение полиции, чтобы отмечаться, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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