Восьмилетняя жительница Перми Лидия Котельникова установила новый мировой рекорд по отжиманию на гвоздях за минуту. Свое достижение она посвятила победе русского народа в Великой Отечественной войне.
«Это абсолютный рекорд мира. Я посвящаю это достижение 80-й годовщине великой победы советского народа над фашизмом», — написано на странице Лидии Котельниковой в соцсети «ВКонтакте».
Это уже не первый рекорд юной пермячки, которая считается одной из самых сильных девочек страны. Весной прошлого года она 1,5 тысячи раз отжалась от пола на «Кубке Пармы». На доске с гвоздями выполнила 20 повторений и установила рекорд России, 15 раз подняв гирю стоя на одной ноге.
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