Переданная США Ксения Карелина оставила в Екатеринбурге крупные долги

Осужденная за госизмену Ксения Карелина, недавно переданная США в рамках обмена заключенных, оставила в Екатеринбурге долги на сумму свыше 300 тысяч рублей. Это стало известно из судебных материалов.
«В ноябре 2024 года суд в Свердловской области в рамках дела о госизмене выдал три исполнительных листа, а уже в декабре на Карелину возбудили исполнительные производства, общая сумма задолженности превышает 308 тысяч рублей», — передает слова РИА Новости. Дополнительная информация о деталях и причинах возникновения данных долгов Карелиной пока не раскрывается.
Ксения Карелина, осужденная за госизмену, была задержана в Екатеринбурге за финансовую поддержку военных Украины. После признания вины и приговора к 12 годам колонии, она была включена в список на обмен заключенными между РФ и США и освобождена. Обмен прошел в Абу-Даби, после чего Карелина вылетела в США.
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