Переданная США Ксения Карелина оставила в Екатеринбурге крупные долги

Осужденная за госизмену Карелина оставила в России долги на 308 тысяч рублей
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Ксению Карелину освободили после обмена 10 апреля
Ксению Карелину освободили после обмена 10 апреля Фото:
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Осужденная за госизмену Ксения Карелина, недавно переданная США в рамках обмена заключенных, оставила в Екатеринбурге долги на сумму свыше 300 тысяч рублей. Это стало известно из судебных материалов.

«В ноябре 2024 года суд в Свердловской области в рамках дела о госизмене выдал три исполнительных листа, а уже в декабре на Карелину возбудили исполнительные производства, общая сумма задолженности превышает 308 тысяч рублей», — передает слова РИА Новости. Дополнительная информация о деталях и причинах возникновения данных долгов Карелиной пока не раскрывается. 

Ксения Карелина, осужденная за госизмену, была задержана в Екатеринбурге за финансовую поддержку военных Украины. После признания вины и приговора к 12 годам колонии, она была включена в список на обмен заключенными между РФ и США и освобождена. Обмен прошел в Абу-Даби, после чего Карелина вылетела в США.

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Осужденная за госизмену Ксения Карелина, недавно переданная США в рамках обмена заключенных, оставила в Екатеринбурге долги на сумму свыше 300 тысяч рублей. Это стало известно из судебных материалов. «В ноябре 2024 года суд в Свердловской области в рамках дела о госизмене выдал три исполнительных листа, а уже в декабре на Карелину возбудили исполнительные производства, общая сумма задолженности превышает 308 тысяч рублей», — передает слова РИА Новости. Дополнительная информация о деталях и причинах возникновения данных долгов Карелиной пока не раскрывается.  Ксения Карелина, осужденная за госизмену, была задержана в Екатеринбурге за финансовую поддержку военных Украины. После признания вины и приговора к 12 годам колонии, она была включена в список на обмен заключенными между РФ и США и освобождена. Обмен прошел в Абу-Даби, после чего Карелина вылетела в США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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