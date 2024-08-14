«Хочет участвовать в обмене»: дело свердловчанки с двойным гражданством, обвиненной в госизмене

Екатеринбурженке Карелиной, обвиненной в госизмене, вынесут приговор в облсуде

15 августа 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Ксения Карелина была задержана зимой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ Свердловский областной суд 15 августа вынесет приговор екатеринбурженке Ксении Карелиной (имеет двойное гражданство: РФ и США), обвиненной в госизмене за помощь украинской армии. Девушка была задержана зимой оперативниками ФСБ. Накануне стало известно, что она признала свою вину. Подробнее об истории — в материале URA.RU. Кто такая Ксения Карелина Карелиной 33 года. Она родом из Екатеринбурга, здесь училась в школе №22 (Орджоникидзевский район). Затем поступила в Уральский федеральный университет (УрФУ), где окончила исторический факультет по специальности социально-культурного сервиса и туризма. После уехала учиться в Балтимор (США). До задержания проживала в Лос-Анжелессе, владеет русским и английским языками. Ксении Карелиной 33 года. У нее двойное гражданство — России и США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Задержание Карелиной Девушку задержали в Екатеринбурге сотрудники ФСБ. Следствие считает, что с 2022 года она собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для военных Украины. Также Карелина, по данным ЦОС ФСБ, неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева. Но в поле зрения силовиков она попала из-за мелкого хулиганства, когда материлась в общественном месте в столице Урала. Информация о денежном переводе Украине вскрылась после этого. По данным URA.RU, она как минимум перевела в украинский фонд 52 доллара. По вменяемой статье ей грозит от 12 до 20 лет. Реакция родных и США Родители Карелиной были в шоке, узнав о задержании. Они не верят в вину дочери. «Для нас это трагедия», — говорил в феврале отец девушки. Также Карелину защищал ее молодой человек — Крис Ван Херден — один из лучших боксеров африканского континента. «Моя любовь! Я, твои друзья и Америка борются за тебя, Ксения. Пожалуйста, помолитесь за ее безопасность, ее силу и ее благополучное возвращение», — писал бойфренд. США хотели получить доступ к Карелиной — удалось ли им это, непонятно. Отец Карелиной — Павел (справа) — на первом суде Фото: Илья Московец © URA.RU Судебное разбирательство Процессы проходили в закрытом режиме. Журналистов пустили лишь на несколько минут на самом первом заседании — чтобы корреспонденты смогли сделать фото Карелиной. На одном из последних судов она признала свою вину. Гособвинитель запросил для нее 15 лет колонии. Сама Карелина хочет участвовать в обмене заключенными между РФ и США. Получится ли ей добиться этого, пока неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд 15 августа вынесет приговор екатеринбурженке Ксении Карелиной (имеет двойное гражданство: РФ и США), обвиненной в госизмене за помощь украинской армии. Девушка была задержана зимой оперативниками ФСБ. Накануне стало известно, что она признала свою вину. Подробнее об истории — в материале URA.RU. Карелиной 33 года. Она родом из Екатеринбурга, здесь училась в школе №22 (Орджоникидзевский район). Затем поступила в Уральский федеральный университет (УрФУ), где окончила исторический факультет по специальности социально-культурного сервиса и туризма. После уехала учиться в Балтимор (США). До задержания проживала в Лос-Анжелессе, владеет русским и английским языками. Девушку задержали в Екатеринбурге сотрудники ФСБ. Следствие считает, что с 2022 года она собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для военных Украины. Также Карелина, по данным ЦОС ФСБ, неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева. Но в поле зрения силовиков она попала из-за мелкого хулиганства, когда материлась в общественном месте в столице Урала. Информация о денежном переводе Украине вскрылась после этого. По данным URA.RU, она как минимум перевела в украинский фонд 52 доллара. По вменяемой статье ей грозит от 12 до 20 лет. Родители Карелиной были в шоке, узнав о задержании. Они не верят в вину дочери. «Для нас это трагедия», — говорил в феврале отец девушки. Также Карелину защищал ее молодой человек — Крис Ван Херден — один из лучших боксеров африканского континента. «Моя любовь! Я, твои друзья и Америка борются за тебя, Ксения. Пожалуйста, помолитесь за ее безопасность, ее силу и ее благополучное возвращение», — писал бойфренд. США хотели получить доступ к Карелиной — удалось ли им это, непонятно. Процессы проходили в закрытом режиме. Журналистов пустили лишь на несколько минут на самом первом заседании — чтобы корреспонденты смогли сделать фото Карелиной. На одном из последних судов она признала свою вину. Гособвинитель запросил для нее 15 лет колонии. Сама Карелина хочет участвовать в обмене заключенными между РФ и США. Получится ли ей добиться этого, пока неизвестно.