«Хочет участвовать в обмене»: дело свердловчанки с двойным гражданством, обвиненной в госизмене

Свердловский областной суд 15 августа вынесет приговор екатеринбурженке Ксении Карелиной (имеет двойное гражданство: РФ и США), обвиненной в госизмене за помощь украинской армии. Девушка была задержана зимой оперативниками ФСБ. Накануне стало известно, что она признала свою вину. Подробнее об истории — в материале URA.RU.
Кто такая Ксения Карелина
Карелиной 33 года. Она родом из Екатеринбурга, здесь училась в школе №22 (Орджоникидзевский район). Затем поступила в Уральский федеральный университет (УрФУ), где окончила исторический факультет по специальности социально-культурного сервиса и туризма. После уехала учиться в Балтимор (США). До задержания проживала в Лос-Анжелессе, владеет русским и английским языками.
Задержание Карелиной
Девушку задержали в Екатеринбурге сотрудники ФСБ. Следствие считает, что с 2022 года она собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для военных Украины. Также Карелина, по данным ЦОС ФСБ, неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева.
Но в поле зрения силовиков она попала из-за мелкого хулиганства, когда материлась в общественном месте в столице Урала. Информация о денежном переводе Украине вскрылась после этого. По данным URA.RU, она как минимум перевела в украинский фонд 52 доллара. По вменяемой статье ей грозит от 12 до 20 лет.
Реакция родных и США
Родители Карелиной были в шоке, узнав о задержании. Они не верят в вину дочери. «Для нас это трагедия», — говорил в феврале отец девушки. Также Карелину защищал ее молодой человек — Крис Ван Херден — один из лучших боксеров африканского континента. «Моя любовь! Я, твои друзья и Америка борются за тебя, Ксения. Пожалуйста, помолитесь за ее безопасность, ее силу и ее благополучное возвращение», — писал бойфренд. США хотели получить доступ к Карелиной — удалось ли им это, непонятно.
Судебное разбирательство
Процессы проходили в закрытом режиме. Журналистов пустили лишь на несколько минут на самом первом заседании — чтобы корреспонденты смогли сделать фото Карелиной. На одном из последних судов она признала свою вину. Гособвинитель запросил для нее 15 лет колонии. Сама Карелина хочет участвовать в обмене заключенными между РФ и США. Получится ли ей добиться этого, пока неизвестно.
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