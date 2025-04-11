Зеленского заподозрили в соучастии в покушении на Трампа

Полковник Дэвис: Зеленский может быть причастен к покушению на Трампа
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Если подтвердится, что Зеленский знал о покушении, он будет нести ответственность, заявил Дэвис
Если подтвердится, что Зеленский знал о покушении, он будет нести ответственность, заявил Дэвис Фото:

Украинского лидера Владимира Зеленского подозревают в соучастии в покушении на президента США Дональда Трампа. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Если станет известно, что Зеленский знал о покушении на Трампа, нам придется принять действия. Это нельзя пропустить просто так», — заявил Дэвис в эфире своего youtube-канала. Он добавил, что украинское руководство могло быть связано с атакой на Трампа, поскольку им не нравился его курс на разрешение конфликта.

Дэвис отметил, что важно выяснить, кто были сообщники злоумышленника, и если будет доказано, что Зеленский знал о покушении, то ему придется понести ответственность. Полковник упомянул, что покушения на действующего президента США имели место дважды: первое произошло 13 июля 2024 года, когда Трамп был ранен во время предвыборного выступления, и вторая попытка состоялась 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. Подозреваемые в обоих случаях имели связь с конфликтом на Украине, передает «Ридус».

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Украинского лидера Владимира Зеленского подозревают в соучастии в покушении на президента США Дональда Трампа. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. «Если станет известно, что Зеленский знал о покушении на Трампа, нам придется принять действия. Это нельзя пропустить просто так», — заявил Дэвис в эфире своего youtube-канала. Он добавил, что украинское руководство могло быть связано с атакой на Трампа, поскольку им не нравился его курс на разрешение конфликта. Дэвис отметил, что важно выяснить, кто были сообщники злоумышленника, и если будет доказано, что Зеленский знал о покушении, то ему придется понести ответственность. Полковник упомянул, что покушения на действующего президента США имели место дважды: первое произошло 13 июля 2024 года, когда Трамп был ранен во время предвыборного выступления, и вторая попытка состоялась 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. Подозреваемые в обоих случаях имели связь с конфликтом на Украине, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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