Украинского лидера Владимира Зеленского подозревают в соучастии в покушении на президента США Дональда Трампа. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
«Если станет известно, что Зеленский знал о покушении на Трампа, нам придется принять действия. Это нельзя пропустить просто так», — заявил Дэвис в эфире своего youtube-канала. Он добавил, что украинское руководство могло быть связано с атакой на Трампа, поскольку им не нравился его курс на разрешение конфликта.
Дэвис отметил, что важно выяснить, кто были сообщники злоумышленника, и если будет доказано, что Зеленский знал о покушении, то ему придется понести ответственность. Полковник упомянул, что покушения на действующего президента США имели место дважды: первое произошло 13 июля 2024 года, когда Трамп был ранен во время предвыборного выступления, и вторая попытка состоялась 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. Подозреваемые в обоих случаях имели связь с конфликтом на Украине, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.