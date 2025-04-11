CNN: США не станут первыми звонить Китаю из-за разногласий с пошлинами

США не намерены первыми инициировать переговоры с Китаем по вопросам торговых пошлин. Об этом рассказали высокопоставленные чиновники из Белого дома.
«Президент США Дональд Трамп сказал своей команде, что Китай должен сделать первый шаг, поскольку именно Пекин решил нанести ответный удар и еще больше обострить торговую войну», — передает слова чиновников телеканал CNN. Там добавили, что Пекин также ранее отказался организовать телефонный разговор между главой КНР Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.
В Белом доме указали, что общая ставка пошлин на китайские товары достигла 145%. В ответ на действия США Китай ввел дополнительные пошлины и подал жалобу в Всемирную торговую организацию, обвиняя Вашингтон в одностороннем запугивании и нарушении международной торговли. Трамп потребовал отмены китайских пошлин и заявил о прекращении переговоров. После этого Америка увеличила пошлины, в ответ на это Пекин ввел контроль за американскими компаниями и расширил список ненадежных субъектов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.