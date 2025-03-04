КНР ввела дополнительные тарифы на сельскохозяйственную продукцию США

Китай ввел дополнительные таможенные тарифы в 10-15% на сельскохозяйственную продукцию США и добавил 15 американских компаний в список экспортного контроля. Об этом сообщили в Минкоммерции и Минфине КНР.
«С 10 марта 2025 года будут введены дополнительные пошлины на некоторые импортируемые товары, происходящие из Соединенных Штатов», — написали на сайте китайского Минфина. В Минкоммерции добавили, что Китай внес в свой список экспортного контроля 15 компаний США. «... принято решение включить 15 организаций США, включая Leidos, в список экспортного контроля», — написали на сайте ведомства.
Так, установлен тариф в размере 15% на такие товары, как курица, пшеница, кукуруза и хлопок. Тариф в размере 10% будет применен к сорго, соевым бобам, свинине, говядине, морепродуктам, фруктам, овощам и молочной продукции. При этом товары, отправленные из США до 10 марта 2025 года и импортированные в период с 10 марта по 12 апреля 2025 года, не подпадают под действие дополнительных пошлин.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на ввозимые из Китая товары с 10% до 20%. Основанием для этого решения послужили обвинения в адрес Пекина в неэффективности борьбы с проблемой наркотрафика в США. В указе отмечается, что КНР не смогла эффективно противостоять экспорту синтетических опиоидов, в том числе фентанила, на территорию Штатов, что является «необычной и чрезвычайной угрозой» для нацбезопасности, внешней политики и экономики США.
Вскоре КНР объявила о намерении принять ответные меры для защиты своих прав и интересов в связи с увеличением Штатами тарифов на китайские товары. В Минкоммерции Китая заявили, что установление США односторонних пошлин является нарушением правил Всемирной торговой организации и ослабляет принципы многосторонней торговли. Министерство также выразило мнение, что такие действия американской стороны не только не способствуют решению внутренних проблем США, но и оказывают негативное воздействие на экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Штатами, а также на устойчивость международного торгового порядка.
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