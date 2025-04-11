Билеты на концерт Shaman в Кургане, который запланирован на 2026 год, уже раскупают. При этом в Курганской областной филармонии, где состоится событие, продажи билетов не стартовали. Информация об этом размещена на официальных ресурсах артиста и подтвердила концертная площадка.
«Пока продажи билетов нет. Ждите анонса», — рассказали в кассе филармонии журналисту. Также в кассе сообщили, что дату старта продаж билетов не знают.
На сайте филармонии план эстрадных выступлений расписан до конца года. По части концертов 2026 года публичной информации нет. На сайте артиста при этом сообщается, что Ярослав Дронов приедет в Курган, а билеты по цене от 2 500 рублей, по информации онлайн-сервисов, уже продают.
Ранее концерты Ярослава Дронова (Shaman) в Курганской областной филармонии пользовались большим успехом, собирая полные залы. Артист уже выступал в Кургане с патриотической программой «Победа», которая вызвала теплый прием у зрителей. Новый концерт Шамана пройдет со специальной концертной программой «Ты моя 2026».
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