Мама Паши Техника разрыдалась в храме

Мать российского рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), который скончался в Таиланде 5 апреля, прибыла на прощание с сыном в храм Петра и Павла. Женщина не смогла сдержать слез у его гроба, сообщил корреспондент URA.RU.
Церемония прощания проходит в храме Петра и Павла в Лефортово. Тело Техника будет перевезено на Николо-Архангельское кладбище для захоронения.
Прощание посетила также бывшая жена рэпера Ева Карицкая (Карина Мельничук). Туда пришли множество друзей и поклонников Техника, чтобы попрощаться с рэпером.
Скончался Техник 5 апреля 2025 года. Его госпитализировали на острове Пхукет с диагнозом «отравление запрещенными веществами», после это переросло в пневмонию. Спаси его не удалось.
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