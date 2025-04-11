Мама Паши Техника разрыдалась в храме

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Мама Техника разрыдалась у гроба сына
Мама Техника разрыдалась у гроба сына Фото:
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Похороны Паши Техника

Мать российского рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), который скончался в Таиланде 5 апреля, прибыла на прощание с сыном в храм Петра и Павла. Женщина не смогла сдержать слез у его гроба, сообщил корреспондент URA.RU.

Церемония прощания проходит в храме Петра и Павла в Лефортово. Тело Техника будет перевезено на Николо-Архангельское кладбище для захоронения. 

Прощание посетила также бывшая жена рэпера Ева Карицкая (Карина Мельничук). Туда пришли множество друзей и поклонников Техника, чтобы попрощаться с рэпером.

Скончался Техник 5 апреля 2025 года. Его госпитализировали на острове Пхукет с диагнозом «отравление запрещенными веществами», после это переросло в пневмонию. Спаси его не удалось.

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Мать российского рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), который скончался в Таиланде 5 апреля, прибыла на прощание с сыном в храм Петра и Павла. Женщина не смогла сдержать слез у его гроба, сообщил корреспондент URA.RU. Церемония прощания проходит в храме Петра и Павла в Лефортово. Тело Техника будет перевезено на Николо-Архангельское кладбище для захоронения.  Прощание посетила также бывшая жена рэпера Ева Карицкая (Карина Мельничук). Туда пришли множество друзей и поклонников Техника, чтобы попрощаться с рэпером. Скончался Техник 5 апреля 2025 года. Его госпитализировали на острове Пхукет с диагнозом «отравление запрещенными веществами», после это переросло в пневмонию. Спаси его не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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