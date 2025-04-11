Парни, избившие школьника, кошмарят целый поселок в Каменске-Уральском

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Подростки избили школьника в поселке Мартюш Фото:

В Мартюше (Каменск-Уральский) подростки, жестоко избившие пятиклассника на камеру, якобы давно кошмарят жителей этого поселка. Несовершеннолетние могут быть причастны к избиению мужчины, которое произошло в прошлом году. Об этом URA.RU сказал источник, близкий к силовым структурам.

«Орудует небольшая банда подростков. В том году они напали на прохожего и избили его. Под суд попал один из агрессоров. Три-четыре человека держат в страхе весь поселок. Один из них постоянно задирается на всех, а потом зовет дружков на выручку. Одна банда», — сообщил собеседник агентства.

Издевательства над школьником, предположительно, произошли 8 апреля возле гаражей. Толпа до крови избила мальчика и заставила умыться в луже. Все это записывалось на видео, которое потом разлетелось по Сети. Фигурантов задержали. Следователи СКР возбудили дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Также проверку ведет прокуратура.

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В Мартюше (Каменск-Уральский) подростки, жестоко избившие пятиклассника на камеру, якобы давно кошмарят жителей этого поселка. Несовершеннолетние могут быть причастны к избиению мужчины, которое произошло в прошлом году. Об этом URA.RU сказал источник, близкий к силовым структурам. «Орудует небольшая банда подростков. В том году они напали на прохожего и избили его. Под суд попал один из агрессоров. Три-четыре человека держат в страхе весь поселок. Один из них постоянно задирается на всех, а потом зовет дружков на выручку. Одна банда», — сообщил собеседник агентства. Издевательства над школьником, предположительно, произошли 8 апреля возле гаражей. Толпа до крови избила мальчика и заставила умыться в луже. Все это записывалось на видео, которое потом разлетелось по Сети. Фигурантов задержали. Следователи СКР возбудили дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Также проверку ведет прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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