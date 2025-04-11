Парни, избившие школьника, кошмарят целый поселок в Каменске-Уральском

11 апреля 2025 в 15:36 Размер текста - 17 +

Подростки избили школьника в поселке Мартюш Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Мартюше (Каменск-Уральский) подростки, жестоко избившие пятиклассника на камеру, якобы давно кошмарят жителей этого поселка. Несовершеннолетние могут быть причастны к избиению мужчины, которое произошло в прошлом году. Об этом URA.RU сказал источник, близкий к силовым структурам. «Орудует небольшая банда подростков. В том году они напали на прохожего и избили его. Под суд попал один из агрессоров. Три-четыре человека держат в страхе весь поселок. Один из них постоянно задирается на всех, а потом зовет дружков на выручку. Одна банда», — сообщил собеседник агентства. Издевательства над школьником, предположительно, произошли 8 апреля возле гаражей. Толпа до крови избила мальчика и заставила умыться в луже. Все это записывалось на видео, которое потом разлетелось по Сети. Фигурантов задержали. Следователи СКР возбудили дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Также проверку ведет прокуратура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Мартюше (Каменск-Уральский) подростки, жестоко избившие пятиклассника на камеру, якобы давно кошмарят жителей этого поселка. Несовершеннолетние могут быть причастны к избиению мужчины, которое произошло в прошлом году. Об этом URA.RU сказал источник, близкий к силовым структурам. «Орудует небольшая банда подростков. В том году они напали на прохожего и избили его. Под суд попал один из агрессоров. Три-четыре человека держат в страхе весь поселок. Один из них постоянно задирается на всех, а потом зовет дружков на выручку. Одна банда», — сообщил собеседник агентства. Издевательства над школьником, предположительно, произошли 8 апреля возле гаражей. Толпа до крови избила мальчика и заставила умыться в луже. Все это записывалось на видео, которое потом разлетелось по Сети. Фигурантов задержали. Следователи СКР возбудили дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Также проверку ведет прокуратура.