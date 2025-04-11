Песков: Встреча Путина и Уиткоффа состоится в Петербурге

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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков объявил о предстоящих переговорах между Владимиром Путиным и Стивеном Уиткоффом, которые могут стать значимым шагом в процессе урегулирования ситуации на Украине. По словам Пескова, данная встреча также предоставит возможность России донести свою позицию до администрации президента США Дональда Трампа.
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