Челябинцы раскупили билеты на первые рейсы в Минск

Туристы раскупили билеты на первые рейсы из Челябинска в Минск. Как URA.RU рассказала руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева, в апреле билеты на рейс остались в считанном количестве.
«С первых рейсов перелеты до Минска стали пользоваться большой популярностью. Билетов на 18 апреля уже нет, а на 25 апреля — всего несколько», — пояснила URA.RU Васильева.
Стоимость билетов варьируется от 12,4 тысячи рублей и выше. Ближе к майским праздникам улететь можно за 17,7 тысячи рублей в одну сторону, обратно — за 20 тысяч. Без багажа с ручной кладью стоимость примерно 9,7 тысячи рублей.
Туристы могут самостоятельно или с помощью сотрудников туркомпаний забронировать места размещения. Остановиться в течение недели в гостевом доме двоим можно по цене 39,7 тысячи рублей. При такой стоимости поездка на двоих обойдется в 90 тысяч рублей без питания.
Также сохранились автобусные туры с экскурсионной программой. Отправиться в Беларусь 1 мая из Екатеринбурга стоит 69,2 тысячи рублей на человека с проживанием и завтраками. Также доступны путевки с отправкой из Москвы. Стоимость за неделю в Гродно без питания, но с экскурсиями, на 12 апреля — 43,78 тысячи рублей с человека.
Собеседница URA.RU спрогнозировала повышение цен. По мере приближения высокого сезона стоимость отдыха в Беларуси будет только расти.
Рейсы в Минск возобновились в марте. Спустя месяц губернатор Алексей Текслер высказался о необходимости увеличения полетной программы, включая минское направление.
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