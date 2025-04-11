Челябинцы раскупили билеты на первые рейсы в Минск

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Челябинцы оценили прямые перелеты в Минск из аэропорта имени Курчатова
Челябинцы оценили прямые перелеты в Минск из аэропорта имени Курчатова Фото:

Туристы раскупили билеты на первые рейсы из Челябинска в Минск. Как URA.RU рассказала руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева, в апреле билеты на рейс остались в считанном количестве.

«С первых рейсов перелеты до Минска стали пользоваться большой популярностью. Билетов на 18 апреля уже нет, а на 25 апреля — всего несколько», — пояснила URA.RU Васильева.

Стоимость билетов варьируется от 12,4 тысячи рублей и выше. Ближе к майским праздникам улететь можно за 17,7 тысячи рублей в одну сторону, обратно — за 20 тысяч. Без багажа с ручной кладью стоимость примерно 9,7 тысячи рублей.

Туристы могут самостоятельно или с помощью сотрудников туркомпаний забронировать места размещения. Остановиться в течение недели в гостевом доме двоим можно по цене 39,7 тысячи рублей. При такой стоимости поездка на двоих обойдется в 90 тысяч рублей без питания.

Также сохранились автобусные туры с экскурсионной программой. Отправиться в Беларусь 1 мая из Екатеринбурга стоит 69,2 тысячи рублей на человека с проживанием и завтраками. Также доступны путевки с отправкой из Москвы. Стоимость за неделю в Гродно без питания, но с экскурсиями, на 12 апреля — 43,78 тысячи рублей с человека.

Собеседница URA.RU спрогнозировала повышение цен. По мере приближения высокого сезона стоимость отдыха в Беларуси будет только расти.

Рейсы в Минск возобновились в марте. Спустя месяц губернатор Алексей Текслер высказался о необходимости увеличения полетной программы, включая минское направление. 

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Туристы раскупили билеты на первые рейсы из Челябинска в Минск. Как URA.RU рассказала руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева, в апреле билеты на рейс остались в считанном количестве. «С первых рейсов перелеты до Минска стали пользоваться большой популярностью. Билетов на 18 апреля уже нет, а на 25 апреля — всего несколько», — пояснила URA.RU Васильева. Стоимость билетов варьируется от 12,4 тысячи рублей и выше. Ближе к майским праздникам улететь можно за 17,7 тысячи рублей в одну сторону, обратно — за 20 тысяч. Без багажа с ручной кладью стоимость примерно 9,7 тысячи рублей. Туристы могут самостоятельно или с помощью сотрудников туркомпаний забронировать места размещения. Остановиться в течение недели в гостевом доме двоим можно по цене 39,7 тысячи рублей. При такой стоимости поездка на двоих обойдется в 90 тысяч рублей без питания. Также сохранились автобусные туры с экскурсионной программой. Отправиться в Беларусь 1 мая из Екатеринбурга стоит 69,2 тысячи рублей на человека с проживанием и завтраками. Также доступны путевки с отправкой из Москвы. Стоимость за неделю в Гродно без питания, но с экскурсиями, на 12 апреля — 43,78 тысячи рублей с человека. Собеседница URA.RU спрогнозировала повышение цен. По мере приближения высокого сезона стоимость отдыха в Беларуси будет только расти. Рейсы в Минск возобновились в марте. Спустя месяц губернатор Алексей Текслер высказался о необходимости увеличения полетной программы, включая минское направление. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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