«Русал» подал иск к Rio Tinto в РФ почти на 105 млрд рублей

Компания «Русал», ведущий производитель алюминия в России, обратилась в судебную инстанцию с крупным финансовым требованием к международной горнодобывающей группе Rio Tinto. Это следует из картотеки судебных дел.
«Иск к австралийско-британской горнодобывающей группе Rio Tinto зарегистрирован в Арбитражном суде Калининградской области 4 апреля текущего года. Сумма иска — около 105 миллиардов рублей», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда
Конкретное содержание претензий российской компании на данный момент остается неизвестным. В качестве ответчиков фигурируют семь юридических лиц, связанных с Rio Tinto, зарегистрированных в различных юрисдикциях — Великобритании, Нидерландах, Британских Виргинских островах и Австралии. К судебному разбирательству также привлечены в качестве третьих лиц несколько компаний, включая австралийское совместное предприятие «Русала» и Rio Tinto — Queensland Alumina Ltd.
Отмечается, что «Русал» занимает позицию крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая и является единственным изготовителем первичного алюминия на территории РФ. Контрольный пакет акций компании (56,88%) принадлежит En+ Group, основателем которой является предприниматель Олег Дерипаска.
В связи с введенным Европейским союзом запретом на ввоз российского алюминия, Москва начала переориентировать свои экспортные потоки на альтернативные рынки. Российские власти проводят анализ как минимум шести многообещающих направлений для будущих поставок этого металла. Среди приоритетных регионов для развития экспортного сотрудничества рассматриваются Китай и страны Африканского континента. В ноябре 2024 года «Русал» сократил производство на 6,6%. Такое решение было принято в связи с вызовами, сформировавшимися на рынке.
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