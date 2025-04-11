11 апреля 2025

Демограф Ракша назвал способы выполнить задачи Путина по демографии

Ракша: выплаты за второго и третьего ребенка повысят рождаемость на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты в размере 1,5—2 млн рублей за рождение второго и третьего ребенка повысят рождаемость
Выплаты в размере 1,5—2 млн рублей за рождение второго и третьего ребенка повысят рождаемость Фото:

Государственная поддержка в виде выплат в размере 1,5—2 млн рублей за рождение второго и третьего ребенка может повысить рождаемость на 12—15% за два-три года. Об этом заявил демограф Алексей Ракша. 

«Если платить тем, кто родил второго и третьего ребенка, по 1,5—2 млн рублей, то рождаемость вырастет примерно на 12—15% всего за два-три года», — цитирует его РИА Новости. 

Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы РФ Александр Спиридонов предложил ввести скидки на ипотеку для многодетных семей. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута отметил, что скидка составит 1% за каждого ребенка, что не нанесет ущерба экономике страны. Он считает, что эта инициатива будет стимулировать рождаемость и соответствует демографическим программам президента России Владимира Путина.

Инициатива о выплатах за рождение второго и третьего ребенка на сумму до 2 млн рублей соответствует стратегии государства по стимулированию рождаемости. Ранее Минфин России предложил увеличить не облагаемую налогом единовременную выплату до 1 млн рублей, что также направлено на поддержку семей с детьми. Эти меры отражают общенациональную политику по улучшению демографической ситуации в стране.

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Государственная поддержка в виде выплат в размере 1,5—2 млн рублей за рождение второго и третьего ребенка может повысить рождаемость на 12—15% за два-три года. Об этом заявил демограф Алексей Ракша.  «Если платить тем, кто родил второго и третьего ребенка, по 1,5—2 млн рублей, то рождаемость вырастет примерно на 12—15% всего за два-три года», — цитирует его РИА Новости.  Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы РФ Александр Спиридонов предложил ввести скидки на ипотеку для многодетных семей. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута отметил, что скидка составит 1% за каждого ребенка, что не нанесет ущерба экономике страны. Он считает, что эта инициатива будет стимулировать рождаемость и соответствует демографическим программам президента России Владимира Путина. Инициатива о выплатах за рождение второго и третьего ребенка на сумму до 2 млн рублей соответствует стратегии государства по стимулированию рождаемости. Ранее Минфин России предложил увеличить не облагаемую налогом единовременную выплату до 1 млн рублей, что также направлено на поддержку семей с детьми. Эти меры отражают общенациональную политику по улучшению демографической ситуации в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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