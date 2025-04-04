04 апреля 2025

В Госдуме предложили ввести скидки по ипотеке за каждого ребенка

Ипотечный брокер Ракута: экономика выдержит 1%-ю скидки за ребенка по ипотеке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скидка на ипотеку в 1% за каждого ребенка в семье поможет повысить рождаемость, заявил Ракута
Скидка на ипотеку в 1% за каждого ребенка в семье поможет повысить рождаемость, заявил Ракута Фото:

Депутат Госдумы РФ Александр Спиридонов предложил ввести скидки на ипотеку для многодетных семей. В связи с этим ипотечный брокер Дмитрий Ракута отметил, что скидка составит 1% за каждого ребенка, что не ударит по экономике страны.

«Но в целом 1% — не так значительно по факту. Если инициатива будет поддержана, это будет дополнительным бонусом к стимулированию рождаемости и как бы извлеченной оплаты для клиентов, которые уже взяли ипотеку», — заявил Ракута для «Ридус». 

Он отметил, что эта инициатива достойна внимания и соответствует демографическим программам президента России Владимира Путина. У государства есть ресурсы для финансирования таких предложений. Однако, по словам брокера, на рынке уже существует множество предложений, связанных с семейной ипотекой, и не факт, что у правительства хватит средств на реализацию всех подобных проектов.

Ранее Спиридонов выступил с предложением о снижении ставки по семейной ипотеке на 1% за каждого ребенка, что является частью идеи о продлении и индексации программы материнского капитала. По его словам, соцподдержка должна стимулировать увеличение рождаемости. В условиях действующей программы материнского капитала уже возможно получить ипотеку под низкий процент. При этом с каждым новым ребенком процент по ипотеке должен снижаться на 1%. Так, при наличии шести детей, ставка может быть сведена к нулю. Ранее аналогичную инициативу по скидке на ипотеку выдвигал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов заявил, что обсуждение в правительстве РФ возможности расширения программы семейной ипотеки на родителей с одним ребенком может привести к значительному повышению цен на недвижимость. Это связано с резким увеличением спроса. Так, в России примерно половина всех семей воспитывает одного ребенка, что составляет миллионы потенциальных участников программы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы РФ Александр Спиридонов предложил ввести скидки на ипотеку для многодетных семей. В связи с этим ипотечный брокер Дмитрий Ракута отметил, что скидка составит 1% за каждого ребенка, что не ударит по экономике страны. «Но в целом 1% — не так значительно по факту. Если инициатива будет поддержана, это будет дополнительным бонусом к стимулированию рождаемости и как бы извлеченной оплаты для клиентов, которые уже взяли ипотеку», — заявил Ракута для «Ридус».  Он отметил, что эта инициатива достойна внимания и соответствует демографическим программам президента России Владимира Путина. У государства есть ресурсы для финансирования таких предложений. Однако, по словам брокера, на рынке уже существует множество предложений, связанных с семейной ипотекой, и не факт, что у правительства хватит средств на реализацию всех подобных проектов. Ранее Спиридонов выступил с предложением о снижении ставки по семейной ипотеке на 1% за каждого ребенка, что является частью идеи о продлении и индексации программы материнского капитала. По его словам, соцподдержка должна стимулировать увеличение рождаемости. В условиях действующей программы материнского капитала уже возможно получить ипотеку под низкий процент. При этом с каждым новым ребенком процент по ипотеке должен снижаться на 1%. Так, при наличии шести детей, ставка может быть сведена к нулю. Ранее аналогичную инициативу по скидке на ипотеку выдвигал депутат Госдумы Виталий Милонов. Ранее гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов заявил, что обсуждение в правительстве РФ возможности расширения программы семейной ипотеки на родителей с одним ребенком может привести к значительному повышению цен на недвижимость. Это связано с резким увеличением спроса. Так, в России примерно половина всех семей воспитывает одного ребенка, что составляет миллионы потенциальных участников программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...