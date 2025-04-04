В Госдуме предложили ввести скидки по ипотеке за каждого ребенка

Депутат Госдумы РФ Александр Спиридонов предложил ввести скидки на ипотеку для многодетных семей. В связи с этим ипотечный брокер Дмитрий Ракута отметил, что скидка составит 1% за каждого ребенка, что не ударит по экономике страны.
«Но в целом 1% — не так значительно по факту. Если инициатива будет поддержана, это будет дополнительным бонусом к стимулированию рождаемости и как бы извлеченной оплаты для клиентов, которые уже взяли ипотеку», — заявил Ракута для «Ридус».
Он отметил, что эта инициатива достойна внимания и соответствует демографическим программам президента России Владимира Путина. У государства есть ресурсы для финансирования таких предложений. Однако, по словам брокера, на рынке уже существует множество предложений, связанных с семейной ипотекой, и не факт, что у правительства хватит средств на реализацию всех подобных проектов.
Ранее Спиридонов выступил с предложением о снижении ставки по семейной ипотеке на 1% за каждого ребенка, что является частью идеи о продлении и индексации программы материнского капитала. По его словам, соцподдержка должна стимулировать увеличение рождаемости. В условиях действующей программы материнского капитала уже возможно получить ипотеку под низкий процент. При этом с каждым новым ребенком процент по ипотеке должен снижаться на 1%. Так, при наличии шести детей, ставка может быть сведена к нулю. Ранее аналогичную инициативу по скидке на ипотеку выдвигал депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов заявил, что обсуждение в правительстве РФ возможности расширения программы семейной ипотеки на родителей с одним ребенком может привести к значительному повышению цен на недвижимость. Это связано с резким увеличением спроса. Так, в России примерно половина всех семей воспитывает одного ребенка, что составляет миллионы потенциальных участников программы.
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