11 апреля 2025

Стало известно, кто сопровождал Путина на встрече с посланником Трампа

Ушаков и Дмитриев сопровождали Путина и Уиткоффа во время встречи
© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры на высшем уровне состоялись в Северной столице
Переговоры на высшем уровне состоялись в Северной столице Фото:

Помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сопровождали президента России Владимира Путина на встрече с представителем администрации США. Переговоры состоялись в пятницу в историческом здании Президентской библиотеки Санкт-Петербурга. Об этом сообщают СМИ. 

«Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. В переговорах также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев», — передают РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщало, что переговоры Уиткоффа с Путиным в Санкт-Петербурге могут стать важным шагом к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт. Она отметила, что США видят в этих переговорах возможность для прекращения огня и заключения мирного соглашения.

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Помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сопровождали президента России Владимира Путина на встрече с представителем администрации США. Переговоры состоялись в пятницу в историческом здании Президентской библиотеки Санкт-Петербурга. Об этом сообщают СМИ.  «Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. В переговорах также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев», — передают РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало, что переговоры Уиткоффа с Путиным в Санкт-Петербурге могут стать важным шагом к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт. Она отметила, что США видят в этих переговорах возможность для прекращения огня и заключения мирного соглашения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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