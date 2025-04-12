Росстат раскрыл, насколько выросли пенсии россиян в 2025 году

Росстат: за год средний размер назначенных пенсий вырос в РФ на 11,7%
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Средний размер назначенных пенсий в РФ в феврале составил 23 229 рублей
Средний размер назначенных пенсий в РФ в феврале составил 23 229 рублей Фото:

Средний размер назначенных пенсий в России в феврале 2025 года достиг 23 229 рублей, что на 11,7% больше по сравнению с прошлым годом. По данным Росстата, в феврале 2024 года этот показатель составлял 20 800 рублей.

Повышение пенсий связано с индексацией и доиндексацией страховых выплат. С начала 2025 года Соцфонд проиндексировал страховые пенсии на 7,3%, а дополнительная доиндексация на уровне 9,5% была проведена в связи с тем, что инфляция в предыдущем году оказалась выше ожидаемой, проанализировал ТАСС.

Дополнительно, количество пенсионеров в России по состоянию на январь 2025 года незначительно увеличилось, достигнув отметки в 41,169 миллиона человек по сравнению с 41,075 миллионами в предыдущем году. Это увеличение численности отражает общие демографические изменения в стране и может влиять на пенсионное обеспечение.

К 2026 году ожидается, что средний размер пенсии в России составит 25 тысяч рублей. Такую информацию предоставила Наталья Орлова, доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета, в ходе беседы с агентством «Прайм». Она также отметила, что для некоторых категорий пенсионеров размер выплат может быть выше указанной суммы.

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Средний размер назначенных пенсий в России в феврале 2025 года достиг 23 229 рублей, что на 11,7% больше по сравнению с прошлым годом. По данным Росстата, в феврале 2024 года этот показатель составлял 20 800 рублей. Повышение пенсий связано с индексацией и доиндексацией страховых выплат. С начала 2025 года Соцфонд проиндексировал страховые пенсии на 7,3%, а дополнительная доиндексация на уровне 9,5% была проведена в связи с тем, что инфляция в предыдущем году оказалась выше ожидаемой, проанализировал ТАСС. Дополнительно, количество пенсионеров в России по состоянию на январь 2025 года незначительно увеличилось, достигнув отметки в 41,169 миллиона человек по сравнению с 41,075 миллионами в предыдущем году. Это увеличение численности отражает общие демографические изменения в стране и может влиять на пенсионное обеспечение. К 2026 году ожидается, что средний размер пенсии в России составит 25 тысяч рублей. Такую информацию предоставила Наталья Орлова, доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета, в ходе беседы с агентством «Прайм». Она также отметила, что для некоторых категорий пенсионеров размер выплат может быть выше указанной суммы.
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