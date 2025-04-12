Спецпосланник Трампа после встречи с Путиным улетел в неожиданное место

Спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Оман после встречи с Путиным
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Уиткофф улетел в Оман
Уиткофф улетел в Оман Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Самолет, на котором, вероятно, находился спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, прилетел в Оман. Об этом свидетельствуют данные специализированных сервисов.

По информации FlightRadar24, рейс, предположительно используемый спецпосланником США, приземлился в Омане накануне важной встречи. Именно здесь 12 апреля должны состояться непрямые переговоры на высоком уровне между Ираном и Штатами, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

В ходе переговоров в Санкт-Петербурге между российским лидером Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивом Уиткоффом обсуждались вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Об этом было заявлено в пресс-службе Кремля. Сама встреча Путина и Уиткоффа продлилась 4,5 часа.

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Самолет, на котором, вероятно, находился спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, прилетел в Оман. Об этом свидетельствуют данные специализированных сервисов. По информации FlightRadar24, рейс, предположительно используемый спецпосланником США, приземлился в Омане накануне важной встречи. Именно здесь 12 апреля должны состояться непрямые переговоры на высоком уровне между Ираном и Штатами, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В ходе переговоров в Санкт-Петербурге между российским лидером Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивом Уиткоффом обсуждались вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. Об этом было заявлено в пресс-службе Кремля. Сама встреча Путина и Уиткоффа продлилась 4,5 часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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