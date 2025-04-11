В Пермском крае начался подъем воды в реках. Это следует из мониторинга, проведенного местными муниципалитетами. Так, в реке Бабка (Кунгурский округ) за сутки с 10 по 11 апреля вода прибавилась на 130 сантиметров. В реке Кува (Коми-Пермяцкий округ) за сутки с 9 по 10 апреля вода поднялась на 40 сантиметров.
«Уровни воды в реках Кунгурского муниципального округа по водомерным постам на 8:00 часов 11 апреля 2025 года: р. Бабка (с. Моховое) + 130 см., общий подъем — 230 см», — сообщает администрация Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте». На 30 сантиметров прибавилась вода в реке Большой Юг (с. Калинино) и реке Ирень (д.Шубино). Власти Кунгура отмечают, что «угрозы подтопления населенных пунктов округа нет, мониторинг паводковой обстановки ведется постоянно».
Уровень воды в реках Кудымкарского муниципального округа (согласно данным на 8:00 часов 10 апреля):
- р. Кува (д. Першина) – 65 см. (+40 см. за сутки);
- реки Иньва, Кува (г. Кудымкар) – 180 см. (+20 см. за сутки);
- р. Кува (с. Кува) – 50 см. (+16 см. за сутки).
Власти Кудымкарского округа также призвали жителей очистить водоотводы на своей придомовой территории и подготовиться к половодью: предусмотреть водооткачивающие насосы, ведра, лопаты и прочий инвентарь. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают, что ближайшие двое суток 12–14 апреля в реках края «ожидается преимущественно повышение уровней воды». На отдельных участках рек подъемы могут быть интенсивные. Местами возможен выход воды на пойму», — информирует ведомство на своем сайте.
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