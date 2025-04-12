Украинская армия развалится в ближайшее время. Такой прогноз сделал генерал французской армии, кавалер ордена Почетного легиона Доминик Делавард. По его мнению, Европа не поможет Украине, у которой почти не осталось сил.
«Я думаю, что эта афера закончится в ближайшие месяцы. Армия Украины развалится», рассказал генерал изданию Stratpol. По его мнению, Киев должен был согласиться на условия России в феврале 2022 года, тогда сейчас ситуация была бы лучше.
Делавард также обратил внимание, что европейские войска не вступят на Украину. Более того, за всеми обещаниями Европы «не стоит ничего». В пример генерал привел «минские соглашения». Теперь президент РФ Владимир Путин имеет все причины исключить ЕС из переговорных процессов.
«То, что поставит Европу на колени, — это ее экономика. Помимо этого, у европейских стран проблемы с армией: ЕС сталкивается с большими трудностями при наборе военных», — добавил генерал. По его словам, не осталось сил ни у Европы, ни у Украины.
При этом Украина планирует продлить военное положение в стране и мобилизацию на 90 дней. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
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