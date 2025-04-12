Актер Калюжный, который уклонялся от армии, уехал в ДНР

Актер Глеб Калюжный, известный по своей роли в сериале «Вампиры средней полосы», отправиться в армию после того, как закончит съемки в новом фильме «Малыш» на территории ДНР. Об этом сообщил его директор Григорий Сухов.
«Калюжный<...> снимается в военном фильме „Малыш“ на территории ДНР <...> в конце мая Калюжный начнет службу в армии», — отметил Григорий Сухов. По его словам, актер не собирается уклоняться от армии и пойдет в те войска, куда его распределили.
Ранее, 5 марта, стало известно, что против 26-летнего актера завели уголовное дело. Оно связано с уклонением от армейской службы. Позже мать Калужного — Наталья, также рассказывала о том, что ее сын находится в Донецке на съемках и не успевает даже поговорить с ней по телефону. Как отмечала женщина, она приняла выбор сына, который принял решение служить в армии.
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