В Турции Лаврова назвали «дипломатической» рок-звездой

На полях четвертого Анталийского дипломатического форума в Турции главу МИДа России Сергея Лаврова сравнили с «дипломатической» рок-звездой. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«На Анталийском форуме Сергея Лаврова назвали дипломатической рок-звездой. Что творится в зале — не передать ни словами, ни фотографиями. Люди стоят в несколько рядов, сидят на полу, несмотря на трансляции в интернете, хотят лично присутствовать», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Такое сравнение привел ведущий дискуссии, в которой принял участие министр, указав на его многолетний дипломатический опыт. Он также отметил, что Лавров, по всей видимости, занимает второе место по популярности среди участников форума после президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Все это, по словам Захаровой, наглядно говорит о «результатах провалившейся изоляции (против России — прим. URA.RU)».
Сергей Лавров встретился со своим коллегой главой МИД Турции Хаканом Фиданом сегодня, 12 апреля. На встрече они обсудили несколько важных вопросов, в том числе ситуацию на Украине.
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