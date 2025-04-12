Хаос в экономике и национализм стали реальными причинами конфликта на Украине. Таким мнением поделился президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Я часто задумываюсь о нашей братской Украине. Что лежало в основе этого конфликта? При чем здесь Россия, Путин и прочее? В основе лежало разрушение экономики», — цитирует слова президента издание БЕЛТА.
Второй важной причиной Лукашенко назвал национализм и его крайнюю форму — фашизм, которую, по словам главы Беларуси, подкинули украинцам. В качестве примера он привел беспорядки 2 мая 2014 года у Дома профсоюзов в Одессе, а затем и поджог здания. Тогда погибли почти 50 человек.
Ранее Лукашенко уже предостерег президента Украины от вступления в ЕС. Он считает, что подобное решение обернется непоправимым крахом для этой страны.
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