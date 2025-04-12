«Причем тут Путин?»: Лукашенко назвал реальные причины конфликта на Украине

Лукашенко: хаос в экономике и национализм стали причинами конфликта на Украине
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По словам Лукашенко, к вооруженному конфликту на Украине привели сломанная экономика и национализм
По словам Лукашенко, к вооруженному конфликту на Украине привели сломанная экономика и национализм Фото:
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Хаос в экономике и национализм стали реальными причинами конфликта на Украине. Таким мнением поделился президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Я часто задумываюсь о нашей братской Украине. Что лежало в основе этого конфликта? При чем здесь Россия, Путин и прочее? В основе лежало разрушение экономики», — цитирует слова президента издание БЕЛТА.

Второй важной причиной Лукашенко назвал национализм и его крайнюю форму — фашизм, которую, по словам главы Беларуси, подкинули украинцам. В качестве примера он привел беспорядки 2 мая 2014 года у Дома профсоюзов в Одессе, а затем и поджог здания. Тогда погибли почти 50 человек.

Ранее Лукашенко уже предостерег президента Украины от вступления в ЕС. Он считает, что подобное решение обернется непоправимым крахом для этой страны.

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Хаос в экономике и национализм стали реальными причинами конфликта на Украине. Таким мнением поделился президент Беларуси Александр Лукашенко. «Я часто задумываюсь о нашей братской Украине. Что лежало в основе этого конфликта? При чем здесь Россия, Путин и прочее? В основе лежало разрушение экономики», — цитирует слова президента издание БЕЛТА. Второй важной причиной Лукашенко назвал национализм и его крайнюю форму — фашизм, которую, по словам главы Беларуси, подкинули украинцам. В качестве примера он привел беспорядки 2 мая 2014 года у Дома профсоюзов в Одессе, а затем и поджог здания. Тогда погибли почти 50 человек. Ранее Лукашенко уже предостерег президента Украины от вступления в ЕС. Он считает, что подобное решение обернется непоправимым крахом для этой страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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