Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога посетил турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 30. Он сидел вместе с главой промоушена Николаем Клименко, об этом рассказали в соцсетях лиги.
«Полномочный представитель Президента Российской Федерации Артем Жога сегодня с нами на турнире RCC», — подписали фото полпреда с главой промоушена telegram-канал RCC.
Турнир проходит в Академии единоборств РМК. Он состоит из 13 боев, а участвуют в нем спортсмены из России, Ирана, Бразилии, Венесуэлы и Венгрии. Главным боем станет поединок между действующим чемпионом лиги в легком весе россиянином Алексеем Ульяновым и ветераном RCC Fair Fight иранцом Масудом Минаи.
Ранее Жога посещал Академию единоборств РМК в Екатеринбурге. Экскурсию ему проводил капитан команды «Архангел Михаил» и президент академии Иван Штырков.
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