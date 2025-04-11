11 апреля 2025

Полпред Жога посетил турнир по кикбоксингу в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В турнире участвуют бойцы из разных стран мира (архивное фото)
В турнире участвуют бойцы из разных стран мира (архивное фото) Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога посетил турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 30. Он сидел вместе с главой промоушена Николаем Клименко, об этом рассказали в соцсетях лиги.

«Полномочный представитель Президента Российской Федерации Артем Жога сегодня с нами на турнире RCC», — подписали фото полпреда с главой промоушена telegram-канал RCC. 

Турнир проходит в Академии единоборств РМК. Он состоит из 13 боев, а участвуют в нем спортсмены из России, Ирана, Бразилии, Венесуэлы и Венгрии. Главным боем станет поединок между действующим чемпионом лиги в легком весе россиянином Алексеем Ульяновым и ветераном RCC Fair Fight иранцом Масудом Минаи.

Ранее Жога посещал Академию единоборств РМК в Екатеринбурге. Экскурсию ему проводил капитан команды «Архангел Михаил» и президент академии Иван Штырков.

Полпред президента Артем Жога (справа) вместе с главой RCC Николаем Клименко (слева)
Полпред президента Артем Жога (справа) вместе с главой RCC Николаем Клименко (слева)
Фото:

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога посетил турнир по кикбоксингу RCC Fair Fight 30. Он сидел вместе с главой промоушена Николаем Клименко, об этом рассказали в соцсетях лиги. «Полномочный представитель Президента Российской Федерации Артем Жога сегодня с нами на турнире RCC», — подписали фото полпреда с главой промоушена telegram-канал RCC.  Турнир проходит в Академии единоборств РМК. Он состоит из 13 боев, а участвуют в нем спортсмены из России, Ирана, Бразилии, Венесуэлы и Венгрии. Главным боем станет поединок между действующим чемпионом лиги в легком весе россиянином Алексеем Ульяновым и ветераном RCC Fair Fight иранцом Масудом Минаи. Ранее Жога посещал Академию единоборств РМК в Екатеринбурге. Экскурсию ему проводил капитан команды «Архангел Михаил» и президент академии Иван Штырков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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