11 апреля 2025

Петросян поздравил курганского юмориста Гальцева: «Летай высоко, но не повреди копчик». Видео

Петросян пожелал курганскому юмористу Гальцеву вдохновения и удачи
© Служба новостей «URA.RU»
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Петросян пожелал Гальцеву вдохновения и удачи в день рождения
Петросян пожелал Гальцеву вдохновения и удачи в день рождения Фото:

Евгений Петросян тепло поздравил своего коллегу курганского юмориста Юрия Гальцева с днем рождения. Он пожелал имениннику счастья, удачи и вдохновения от музы комедии — Талии. Петросян опубликовал свое поздравление в соцсетях. 

Петросян отметил, что в этот день, совпадающий с Днем космонавтики, многие шутят на космическую тему — и сам он не стал исключением. «Летай высоко, но не повреди при этом копчик», — заключил артист в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что день рождения — это редкий момент, когда человек может услышать о себе все хорошее, что думают окружающие.

Юрий Гальцев — выдающийся артист российской эстрады, известный как комик, актер, пародист, педагог и руководитель театра. 12 апреля ему исполняется 64 года. Он родился в Кургане в день первого полета Юрия Гагарина в космос и был назван в честь космонавта.

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Евгений Петросян тепло поздравил своего коллегу курганского юмориста Юрия Гальцева с днем рождения. Он пожелал имениннику счастья, удачи и вдохновения от музы комедии — Талии. Петросян опубликовал свое поздравление в соцсетях.  Петросян отметил, что в этот день, совпадающий с Днем космонавтики, многие шутят на космическую тему — и сам он не стал исключением. «Летай высоко, но не повреди при этом копчик», — заключил артист в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что день рождения — это редкий момент, когда человек может услышать о себе все хорошее, что думают окружающие. Юрий Гальцев — выдающийся артист российской эстрады, известный как комик, актер, пародист, педагог и руководитель театра. 12 апреля ему исполняется 64 года. Он родился в Кургане в день первого полета Юрия Гагарина в космос и был назван в честь космонавта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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