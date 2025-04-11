Евгений Петросян тепло поздравил своего коллегу курганского юмориста Юрия Гальцева с днем рождения. Он пожелал имениннику счастья, удачи и вдохновения от музы комедии — Талии. Петросян опубликовал свое поздравление в соцсетях.
Петросян отметил, что в этот день, совпадающий с Днем космонавтики, многие шутят на космическую тему — и сам он не стал исключением. «Летай высоко, но не повреди при этом копчик», — заключил артист в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что день рождения — это редкий момент, когда человек может услышать о себе все хорошее, что думают окружающие.
Юрий Гальцев — выдающийся артист российской эстрады, известный как комик, актер, пародист, педагог и руководитель театра. 12 апреля ему исполняется 64 года. Он родился в Кургане в день первого полета Юрия Гагарина в космос и был назван в честь космонавта.
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